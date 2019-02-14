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ITZY柳真舊照出土「完全沒有黑歷史」　超狂家世曝光！真白富美認證

記者蕭采薇／綜合報導

南韓捧紅TWICE、GOT7等團體的經紀公司JYP娛樂，在繼TWICE後睽違3年多推出新女團「ITZY」，由藝智、LiA、柳真、彩鈴、俞娜5名成員組成，出道曲《DALLA DALLA》公開後，已經突破4000萬點擊。成員柳真更登上關鍵字熱搜，過去的照片也隨之出土，讓網友驚訝的說：「完全沒有黑歷史！」

▲▼JYP新女團ITZY。（圖／CFP）

▲JYP新女團「ITZY」剛出道就打破新人紀錄。（圖／CFP）

▲▼JYP新女團ITZY。（圖／CFP）

▲JYP新女團「ITZY」剛出道就打破新人紀錄。（圖／CFP）

ITZY的出道曲《DALLA DALLA》是首電子舞曲，五人展現出帥氣的GIRL CRUSH風格，而從團體照和MV中都可看出柳真是「C位」，不過五人的高顏值不分上下，也讓她們迅速獲得關注，寫下新人的「歷代級」傳說。2001年生的柳真參加過YG娛樂製作的選秀節目《MIXNINE》，也曾在防彈少年團的MV中露臉，尚未出道就有一定知名度。

▲▼ITZY成員柳真、LiA和彩鈴舊照被挖出。（圖／翻攝自韓網）

▲柳真童年照片曝光，被網友認證是天然美人。（圖／翻攝自韓網）

柳真過去的照片也隨著出道而在網路上流傳開來，令網友驚訝的是她從小到大的容貌幾乎沒有太大改變，沒有任何屈辱的黑歷史照，被認證是「天然美人」。除了舊照外，成員們的家世背景也成了關注焦點。柳真被挖出父親是醫院院長，是含著金湯匙出生的「院長千金」。

▲▼JYP新女團ITZY。（圖／CFP）

▲「ITZY」柳真和LiA兩人都是白富美，過去的照片曝光也被讚「氣質就不一樣」。（圖／翻攝自韓網、CFP）

LiA家境也不平凡，她在成為練習生前，念的是一年學費要6000萬韓元（約164萬台幣）的貴族學校。至於才18歲的彩鈴也被發現曾背著高價名牌包自拍，背景則是看來相當奢華的豪宅，可說是貨真價值的白富美。ITZY《IT’z Different》已於2月14日在台灣數位發行。

▲▼ITZY成員柳真、LiA和彩鈴舊照被挖出。（圖／翻攝自韓網）

▲ITZY彩鈴在豪宅中背著高價名牌包在照片曝光，是隊中另一名白富美。（圖／翻攝自韓網）

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關鍵字

ITZY, 藝智, LiA, 柳真, 彩鈴, 俞娜, TWICE, JYP娛樂

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