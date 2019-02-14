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紅髮艾德4月台灣開唱　超狂開場嘉賓公開⋯是ONE OK ROCK！

記者蕭采薇／綜合報導

英國新生代創作才子紅髮艾德（Ed Sheeran）將在今年4月重啟亞洲巡迴，4月4日首場演出就在台灣。14日驚喜公佈開場嘉賓，正是日本新生代搖滾天團ONE OK ROCK。而且不只桃園場，ONE OK ROCK將與紅髮艾德一同前進桃園、東京、吉隆坡、香港、仁川等地進行開場演出。

▲▼紅髮艾德（Ed Sheeran）演唱會。（圖／CFP）

▲紅髮艾德即將在4月4日在台舉辦演唱會。（圖／CFP）

世界巨星紅髮艾德2019年重返亞洲，將於4、5月展開《DIVIDE WORLD TOUR 2019》亞巡演出，其中首站演出在4月4日將於台灣桃園市立田徑場舉辦。為滿足期待已久的歌迷，除紅髮艾德將帶來精采演出外，特邀請到日本天團ONE OK ROCK擔任此次亞巡演唱會開場嘉賓。

▲▼紅髮艾德開場嘉賓是ONE OK ROCK。（圖／AEG提供）

▲紅髮艾德開場嘉賓是ONE OK ROCK。（圖／AEG提供）

ONE OK ROCK此次將與紅髮艾德一同前進桃園、東京、吉隆坡、香港、仁川等地進行開場演出。而台灣場特別選在四月連假首日，讓喜愛紅髮艾德的上萬名歌迷方便前來參與這場難得的音樂盛事。在體育場廣闊場地中，一起沉浸在紅髮艾德環場的歌聲中，以及由日本新生代搖滾天團ONE OK ROCK帶來的精采開場表演。主辦單位也呼，籲歌迷務必提早入場，以免錯過ONE OK ROCK的表演。

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紅髮艾德, Ed Sheeran, ONE OK ROCK

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