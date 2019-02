紅髮艾德4月台灣開唱　超狂開場嘉賓公開⋯是ONE OK ROCK！

記者蕭采薇/綜合報導

英國新生代創作才子紅髮艾德(Ed Sheeran)將在今年4月重啟亞洲巡迴,4月4日首場演出就在台灣。14日驚喜公佈開場嘉賓,正是日本新生代搖滾天團ONE OK ROCK。而且不只桃園場,ONE OK ROCK將與紅髮艾德一同前進桃園、東京、吉隆坡、香港、仁川等地進行開場演出。

▲紅髮艾德即將在4月4日在台舉辦演唱會。(圖/CFP)

世界巨星紅髮艾德2019年重返亞洲,將於4、5月展開《DIVIDE WORLD TOUR 2019》亞巡演出,其中首站演出在4月4日將於台灣桃園市立田徑場舉辦。為滿足期待已久的歌迷,除紅髮艾德將帶來精采演出外,特邀請到日本天團ONE OK ROCK擔任此次亞巡演唱會開場嘉賓。

▲紅髮艾德開場嘉賓是ONE OK ROCK。(圖/AEG提供)

ONE OK ROCK此次將與紅髮艾德一同前進桃園、東京、吉隆坡、香港、仁川等地進行開場演出。而台灣場特別選在四月連假首日,讓喜愛紅髮艾德的上萬名歌迷方便前來參與這場難得的音樂盛事。在體育場廣闊場地中,一起沉浸在紅髮艾德環場的歌聲中,以及由日本新生代搖滾天團ONE OK ROCK帶來的精采開場表演。主辦單位也呼,籲歌迷務必提早入場,以免錯過ONE OK ROCK的表演。