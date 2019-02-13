「跟愛豆世界飛」一個月要花多少錢？　站姐秀帳單數字⋯網驚呆！

記者蕭采薇／綜合報導

KPOP風潮近幾年來席捲全球，也形成獨特的追星文化，「粉絲站長」（俗稱站姐、站哥）就是其中一個代表。這些粉絲跟著偶像行程、為他們拍攝照片，放在社群網站上讓人欣賞。但跟著自己的偶像全世界跑透透，站姐們一個月的花費近來也成為韓網熱門話題。

▲女團MOMOLAND成員Jane曾是INFINITE站姐，拍照姿勢很專業。（圖／翻攝自Mnet）

由於不少偶像都是因為粉絲拍出的「奇蹟」照片或影片而爆紅，同時許多粉絲站也靠著販售自製周邊集資，為偶像做應援，也時常聽到一些「超狂應援」引起話題。因此雖然許多人認為拍攝偶像照片或許在版權或等等問題上有模糊地帶，但不可否認「站姐」的存在也成為KPOP追星文化中的奇特一環。

▲「亞洲明星盛典」湧入各家站姐，讓台下呈現一片「大砲海」。（圖／翻攝自「개팔이」推特）

站姐們行程經常是每天跟著偶像四處趴趴走，不管國內外都不例外，因為也有人好奇，在幾乎不可能去上班的情況下，站姐一個月究竟花費是多少？

一名不具名的站姐，在南韓知名論壇「the qoo」透露自己的開銷，表示12月光是卡費就高達969萬7000韓元（約台幣26萬5834元），除了卡費外，該名站姐也表示：「上個月開銷還透支160幾萬韓元（約4萬3862元）」，保守估計每個月至少都得支出近千萬韓元（約台幣27萬4140元）。

▲宋仲基見到防彈少年團粉絲拿著大砲拍照，也好奇的一秒變成「站哥」。（圖／翻攝自V APP）

不過該名站姐表示，自己是屬於「所有行程不管海內外都跟」的粉絲，不過這樣的數字還是令人咋舌，引起熱烈討論。有網友表示：「就算年收入一億韓元，也負擔不起這樣的開銷。」更有人擔心的說：「天阿！希望這筆錢不要是借來的！」、「想當站姐家裡得先有礦才行。」

▲站姐行為也常引發爭議，像是曾發生為了追逐NCT，拿大砲直接撞飛金Samuel的事件。（圖／翻攝自KBS）