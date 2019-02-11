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ITZY出道曲《DALLA DALLA》超洗腦　MV上線12hr破500萬點擊

記者蕭采薇／綜合報導

南韓捧紅TWICE、GOT7等團體的經紀公司JYP娛樂，在繼TWICE後睽違3年多推出新女團「ITZY」，由藝智、LiA、柳真、彩鈴、俞娜5名成員組成。成員們還是練習生就曾亮相過，不僅漂亮更有一定知名度，出道曲《DALLA DALLA》公開後也因為其洗腦旋律引起熱烈討論。

▲▼ITZY出道曲《DALLA DALLA》MV。（圖／翻攝自YouTube／jypentertainment）

▲ITZY出道曲《DALLA DALLA》。（圖／翻攝自YouTube／jypentertainment）

ITZY的出道曲《DALLA DALLA》是首電子舞曲，五人展現出帥氣的GIRL CRUSH風格，和過去大眾對於JYP旗下女團的形象非常不同。從團體照和MV中都可看出柳真是「C位」，不過五人的高顏值不分上下，也讓她們迅速獲得關注，MV釋出12的小時就突破500萬點擊，寫下新人的「歷代級」傳說。

▲▼ITZY出道曲《DALLA DALLA》MV。（圖／翻攝自YouTube／jypentertainment）

▲ITZY出道曲《DALLA DALLA》。（圖／翻攝自YouTube／jypentertainment）

ITZY的團名跟韓文「있지（有吧）」相似，意指大眾希望的「我們都有」。成員們還是練習生就曾亮相過，彩鈴參加過選拔TWICE的實境秀《SIXTEEN》、 柳真參加過YG娛樂製作的選秀節目《MIXNINE》，尚未出道就有一定知名度。團員全都是00後出生，藝智及LiA同是2000年生，柳真和彩鈴是2001年生，老么俞娜則是2003年生。

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關鍵字

ITZY, 藝智, LiA, 柳真, 彩鈴, 俞娜, TWICE, JYP娛樂

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