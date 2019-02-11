南韓第一人！防彈少年團站上葛萊美舞台　RM承諾：我們會再回來

記者蕭采薇／綜合報導

西洋樂壇一年一度盛事「第61屆葛萊美獎」於美國時間10日晚間（台灣時間11日上午9點）舉行，韓團防彈少年團（BTS）以頒獎人身份首次出席盛會，他們頒發「最佳R&B專輯獎」。七名成員穿著帥氣西裝上台，隊長RM承諾：「我們會再回來！」

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▲「第61屆葛萊美獎」防彈少年團登台頒獎，隊長RM承諾「會再回來」。（圖／CFP）

防彈少年團以頒獎人身份出席，隊長RM在站上葛萊美舞台時，感性表示：「這是對韓國歌手的莫大榮耀，我們一直夢想可以來到葛萊美，謝謝所有的粉絲。」並強調：「我們會再回來！」隨後揭曉獎項，將大獎頒給年僅21歲的女歌手H.E.R。

▲「第61屆葛萊美獎」防彈少年團登台。（圖／CFP）

▲H.E.R從防彈少年團手的V手中接下獎座。（圖／CFP）

H.E.R以同名《H.E.R.》獲獎，她露出驚訝的表情，上台從防彈少年團手的V手中接下獎座。H.E.R驚喜地說道：「這甚至只是一張EP而不是專輯，我希望我的團隊都可以一起上來，這些事情不是我一人，而是我們一起完成的。」她也感動表示：「我要忍住不哭，謝謝我的家人對我的犧牲， 我三歲就跟RCA簽約，謝謝他們相信我。」

▲防彈少年團是第一組參加葛萊美獎的南韓歌手。（圖／CFP）