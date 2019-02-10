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滴妹卸妝「素顏真相」被出賣！　網拉遠看驚呆：半截眉毛淡掉了

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber滴妹與哥哥阿滴一起經營語言學習頻道，專業形象獲得不少網友推崇，年假期間和好友合體開直播，Youtuber魚乾事後公開幕後花絮照，可以看到她似乎直接以素顏入鏡，遠看後半截眉毛像是淡掉的樣子，讓不少網友看傻眼直呼：「好清秀！」

▲▼滴妹卸妝「素顏真相」被出賣！（圖／翻攝自Instagram／annie72127）

▲滴妹似乎直接以素顏入鏡。（圖／翻攝自Instagram／annie72127）

一系列側拍照中，只見滴妹放下及胸長髮，巴掌臉蛋似乎完全沒有化眼妆或唇彩，皮膚底子本來就不錯的她，即使未施脂粉，氣色依然紅潤有精神，鏡頭拉遠可以發現她搭配灰色紗裙，隱約透出美腿，甜美笑容融化一票粉絲。

▲▼滴妹卸妝「素顏真相」被出賣！（圖／翻攝自Instagram／annie72127）

▲▼滴妹沒化妝看起來更清秀。（圖／翻攝自Instagram／annie72127）

▲▼滴妹卸妝「素顏真相」被出賣！（圖／翻攝自Instagram／annie72127）

滴妹曾挑戰一個禮拜不喝飲料，並且每天喝2000cc水，結果，不但皮膚狀況有變好，體重也略有改變，從第一天的46公斤，挑戰到第三天時，她量出了45.3公斤，頓時傻眼驚呼，「好像是我這輩子最輕的一個體重耶！」神奇變化在網路上掀起討論。

▲▼滴妹卸妝「素顏真相」被出賣！（圖／翻攝自Instagram／crown_du）

▲▼滴妹完妝模樣。（圖／翻攝自Instagram／crown_du）

▲▼滴妹卸妝「素顏真相」被出賣！（圖／翻攝自Instagram／crown_du）

事實上，滴妹和阿滴相差3歲，在兩兄妹還小的時候，爸爸因體認到英文的重要性，所以就把兩人送到新加坡的親戚家生活，就此展開在異鄉生活，她曾透露7歲就離開台灣，回台後國小和國中都是就讀美國學校，高中才讀一般的高中，直到大學則選讀了英文系。回憶起剛開始學英文的過程，「那時候印象最深的是每天都在背單字，一天至少要記超過50個，因為單字是一個語言的開端，如果字彙量不夠多，絕對無法把一個語言學好。」

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