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超紅！八三夭初五高雄簽票　500位歌迷「7小時提前卡位」

記者關韶文／台北報導

搖滾樂團八三夭初五開工現身高雄，舉辦全台唯一一場「感恩簽票會」活動，這也是八三夭在農曆春節後的第一個公開行程。團員們特地提早收假，聚集高雄開工做簽票活動，希望可以近距離且感謝每一位買票力挺的歌迷朋友。

昨晚跟父母道別，鼓手阿電從台南驅車前往高雄，「過年是我們最期待的假期，忙了一整年終於可以放假跟家人在一起。」貝斯手霸天露著碩壯的爸爸手臂，抱著兒子「小霸天」在年假期間先到高雄以及簽票會場勘。

▲▼八三夭。（圖／JUSTLIVE 就是現場、滾石唱片提供）

▲▼八三夭初五開工，現身高雄舉辦簽票會。（圖／JUSTLIVE 就是現場、滾石唱片提供）

▲▼八三夭。（圖／JUSTLIVE 就是現場、滾石唱片提供）

吉他手劉逼說：「八三夭真的是很熱血且想要親自感謝歌迷，我們幾個都是自願提早收假，才跟公司爭取到這個簽票會活動！」主唱阿璞補充：「其實我們今天在這裡有很多意義，除了想謝謝大家，也跟大家拜個晚年、還有提早過情人節。西洋新年1月1日就是在高雄開唱、現在農曆新年的開工也是在這，覺得跟高雄很有緣份！」

高雄簽票會在下午三點開始，早上八點現場聚集了眾多早起的歌迷到場排隊。八三夭特別準備了限量的豬年紅包袋送給前500位歌迷，裡面還另外加碼了現金折價券，可說是「一票在手、好康無窮」，門票除了可以看演唱會、簽票會，還有「食衣住行育樂」等優惠折扣。

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