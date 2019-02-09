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快學！女孩搞曖昧神招「走路裝摔倒」　利菁靠這把到老公

記者關韶文／台北報導

綜藝節目《麻辣天后傳》2月14日將播出主題「女撩男隔層紗？你撩到的是天菜還是渣男」，邀請茵芙、宋依璇、夏宇童及符瓊音擔任節目來賓，分享自己倒追男生的經驗，李懿則分享自己的妙招「假裝摔倒」，沒想到當場慘遭符瓊音吐槽！

符瓊音表示自己會主動爭取想要的幸福，所以每一任男友都是自己倒追來的，會「布局」讓自己和男生有更進一步的發展，主持人利菁聽了立刻吐槽：「布局？好像蜘蛛精喔！」符瓊音也分享自己曾經精心策劃為曖昧中的男生慶生，還帶了一瓶全世界只有400瓶的威士忌助興，最後成功獲得對方的回應。

▲▼麻辣天后傳,利菁,。（圖／中天電視提供）

▲▼李懿、利菁認同「假摔倒」有助於搞曖昧。（圖／中天電視提供）

▲▼麻辣天后傳,利菁,。（圖／中天電視提供）

茵芙則提出自己的愛情理論「好男人就跟公廁一樣」，利菁驚回：「人人上嗎？」茵芙連忙解釋：「是要排隊！」上公廁時一定有幾間沒人上，幾間大排長龍，通常沒人上的公廁，開門一看都是故障或不乾淨，所以好男人像公廁一樣要排隊。茵芙也認為女生不一定要主動告白，重點是「狩獵感」，「要讓男生狩獵你，男生才不會覺得興致缺缺。」主持人利菁聽了茵芙的愛情觀直說：「茵芙現在結婚了，話題尺度很開欸！」

此外，李懿則在節目中分享撩男招數「裝摔倒」，她表示走路時假裝拐到腳，讓身旁曖昧中的男生攙扶，肢體接觸增加，很容易撩到男生。利菁表示自己剛和老公在一起時，也常常摔倒，老公就會邊笑邊攙扶她，讓李懿直呼：「妳看！是不是很中！還中到一個老公！」利菁也詢問現場的男性「女生假摔會中嗎？」符瓊音則問：「是不是也要看體重啊？」
 

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