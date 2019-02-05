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網紅生吞手掌大毒蜘蛛！　一入口真的出意外「狂吐血水」…網目睹嚇壞

記者田暐瑋／綜合報導

YouTuber為了吸引觀眾目光，越來越敢挑戰各種奇招！YouTuber「Crazy Man瘋男」曾挑戰吃1000顆龍眼、洗蟑螂浴，讓人瞠目結舌。這次他們再出奇招，挑戰一口吃下毛茸茸的毒蜘蛛，這種毒蜘蛛的毒液足以毒死一隻鳥，結果拍到一半真的發生意外，讓網友當場嚇壞。

瘋男這次挑戰吃掉活生生蜘蛛，他們找來智利紅玫瑰捕鳥蛛，這種蜘蛛是常見的寵物蛛，個性較為溫馴，可以放在手上爬行，常被用來捕鳥，雖然毒性低，但還是足以毒死一隻鳥，不太會攻擊人，但如果遇到威脅或是特殊狀況，也是有可能會發起攻擊。

▲瘋男吃蜘蛛。（圖／翻攝自YouTube／Crazy Man 瘋男）

▲瘋男吃蜘蛛。（圖／翻攝自YouTube／Crazy Man 瘋男）

談起蜘蛛是人人聞之色變的動物，瘋男直言不懂到底一般人是害怕蜘蛛哪一點，說著就把蜘蛛托起，張大嘴巴讓蜘蛛爬進嘴中，但此時突然變成黑畫面，下秒則是瘋男趴在洗手槽前漱口狂吐血水，檯面上還疑似有血跡，因為擔心被YouTube檢舉，只好把蜘蛛爬進口中的畫面卡掉。

雖然沒有拍到蜘蛛在嘴裡的畫面，但瘋男表示當時蜘蛛在他的下唇螫了一下，立刻感覺到嘴唇發麻，也明顯看出他的嘴唇腫起，說話也變得口齒不清，幸好毒性不強，人並沒有生命危險，但不少網友仍看得心驚膽戰，「這個進度下去看瘋男什麼時候團滅」、「不要拿生命開玩笑啊」、「別這樣，為了點閱率用生命拍片」，連他們都自嘲：「這種題材下去，預計十萬訂閱告別式跟粉絲見面會可以一起辦哦！」

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