周冬雨、易烊千璽《少年的你》退出柏林影展！官網發出聲明

▲周冬雨、易烊千璽《少年的你》退出柏林影展。（圖／翻攝自微博／少年的你）

記者林映妤／綜合報導

《七月與安生》導演曾國祥執導新片《少年的你》再度合作周冬雨，也使TFBOYS易烊千璽首次躍上大銀幕。該片原本入圍2019年第69屆柏林影展新生代單元，但近期電影卻在柏林影展官網片單中消失，對此《少年的你》官方微博2日晚上也發出聲明，解釋退出柏林影展原因。

「很抱歉地通知大家，因為後期製作原因，電影《少年的你》無法按時參加第69屆柏林電影節的展映了。感謝柏林電影節的認可和理解，也謝謝大家的支持。我們一起期待電影上映吧。今年馬上見。比心」

▲《少年的你》因後製趕不上而退出柏林影展。（圖／翻攝自微博／少年的你）

其實之前就有網友在柏林影展官網發現《少年的你》從片單中消失，根據《新浪電影》報導，媒體致電柏林影展票務中心，對方表示表示該片不會再在本屆影展中放映，也不會出售相關場次的電影票。《時光網》也透露，片方人員表示：「還是入圍了，但不會參加柏林影展。」、「電影主創應該也不會去了。」

《少年的你》由曾國祥執導、許月珍監製，周冬雨、易烊千璽主演，原定2月11日在柏林舉辦世界首映。

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▼周冬雨、易烊千璽主演《少年的你》。（圖／翻攝自微博／少年的你）