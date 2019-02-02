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酒駕累犯嗆「撞死就撞死了」　吳鳳痛罵：喝酒開車明明等於想殺人

記者劉宜庭／綜合報導

台中一名陳姓男子已有2次酒駕前科，但仍學不會教訓，2日凌晨再度酒後駕車，造成2騎士傷重不治。面對酒駕事故頻傳，常對時事發表看法的藝人吳鳳，也針對此議題發表個人看法，痛批：「喝酒開車明明就是等於想要殺人一樣的行為！」

▲台中2日凌晨發生酒駕撞死人。（圖／記者陳玉翻攝）

▲陳男酒駕高速逆向撞死2人。（圖／記者陳玉翻攝）

吳鳳常對社會時事表達看法，2日下午更在台中酒駕釀2死的新聞底下留言，不滿儘管已經有許多人反應，但仍無法改善酒駕問題，他氣憤形容：「喝酒開車明明就是等於想要殺人一樣的行為！除了還自己之外還去傷害無辜的人！」

吳鳳認為，台灣在這方面，非常需要增加法律上的規定跟懲罰，他也提出改善建議，「喝酒開車的人駕照一定要沒收！再也不讓他們開車！」他也舉例，「歐洲國家這方面的規定很嚴格，尤其是德國！」

▲吳鳳批：喝酒開車明明等於想殺人。（圖／翻攝自吳鳳臉書）

▲吳鳳常對社會時事表達看法。（圖／翻攝自吳鳳臉書）

▲吳鳳批：喝酒開車明明等於想殺人。（圖／ETtoday新聞雲）

▲吳鳳留言。（圖／ETtoday新聞雲）

這則留言PO出短短6個小時，就吸引超過500多個讚，許多網友也附和表達支持，同時也有不少人也無奈嘆，「在台灣沒用，兇手通常有恐龍法官罩他們」、「被吊銷，照開，政府也沒輒，這種人很多。自求多福吧」、「吊照還是照開啦……哈」，引發討論。

台中大里2日發生酒駕事故，造成2騎士無辜慘死，可惡的是肇事陳姓男子是酒駕累犯，107年3月間酒駕拒測被吊銷駕照、同年11月又被查獲無照酒駕，遭判刑3個月；如今陳男知錯不改，又酒駕上路造成2死悲劇，酒測值高達0.81。

更讓人氣憤的是，陳男撞死人後第一時間醉醺醺地下車，駕駛座還掉出一罐高粱酒瓶，陳男不關心傷者狀況，還先彎腰撿酒，隨後見2人倒地已無氣息，囂張直言「撞死就撞死了，看要怎麼處理趕快處理，我要回家睡覺！」惡劣行徑讓死者家屬痛哭大罵敗類：「我就這個寶貝兒子，剛成年而已，人生才剛開始，就被他撞沒了！」

▲肇事陳男為酒駕累犯，造成2死悲劇。（圖／記者陳玉翻攝）

▲肇事陳男為酒駕累犯。（圖／記者陳玉翻攝）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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