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放火真的剃光頭了！　小玉笑著操刀…他一看崩潰「躲牆角擦淚」

記者劉宜庭／綜合報導

放火兌現承諾真的剃光頭了！他在YouTube擁有破百萬粉絲，先前因為頻頻被好友小玉嗆胖，懊惱之下，才公開向粉絲發誓，要是2018年結束之前沒有瘦回來，就要剃光頭，結果最後真的減重失敗，如今他也實現諾言，公開剃頭經過和成果照笑說，「以後都要戴帽子了。」

▲放火真的剃光頭了，由小玉親自操刀。（圖／翻攝自放火Instagram）

▲放火真的剃光頭了，由小玉親自操刀。（圖／翻攝自放火Instagram）

▲放火剃光頭笑說「以後都要戴帽子了。」（圖／翻攝自放火Instagram）

放火2018年8月2日曾在Instagram發文，PO出一張數年前瘦瘦的照片，激動大呼：「你是誰？你好瘦？我不認識你。」當時他立下誓言，2018年結束以前，一定要變回以前很瘦的放火，「我知道我失敗過，這次如果沒變回去的話，我就剃光頭啦！誰怕誰啦！光頭就光頭啊！」

▲放火要剃光頭。（圖／翻攝自放火Instagram）

▲放火4個月前立誓。（圖／翻攝自放火Instagram）

然而，儘管立下這麼嚴重的誓言，放火仍拖到12月初才開始臨時抱佛腳，最後失敗了。如今，他完成手邊通告活動後，果然履行承諾落髮，而且還是由好友小玉親手拿剃刀。正式下刀前，小玉還多次確認：「那我要剃了喔，剃了你就不要怪我喔，剃了就沒有囉，沒有辦法拍第二次喔。」

▲放火真的剃光頭了，由小玉親自操刀。（圖／翻攝自Facebook／放火 Louis）

▲放火真的剃光頭了，由小玉親自操刀。（圖／翻攝自Facebook／放火 Louis）

▲放火真的剃光頭了，由小玉親自操刀。（圖／翻攝自Facebook／放火 Louis）

▲放火真的剃光頭了，由小玉親自操刀。（圖／翻攝自放火臉書）

「我好緊張喔！」剃到一半時，放火摸了摸扮光的頭，忍不住崩潰喊，「我摸這樣感覺好怪。」後來，他還一度試圖要自我安慰，然而看見鏡子中的自己，仍不禁大喊，「為什麼會變成這樣啦！」一旁笑笑見狀，遞上衛生紙安慰，並心疼喊，「放火要哭了啦。」放火雖然嘴上說沒哭，但下秒仍接過紙巾作勢拭淚，模樣讓網友感到既心疼又好笑。

▲放火真的剃光頭了，由小玉親自操刀。（圖／翻攝自Facebook／放火 Louis）

▲放火接過衛生紙，躲牆角作勢擦淚。（圖／翻攝自放火臉書）

最後，放火感性和散落在地上的頭髮告別，「謝謝你們陪伴我這三年。」經過專業理髮師修剪後，他也亮出最後成果，在鏡頭前和粉絲喊話，「我真的剃頭了，答應大家的承諾就是要去做到，這樣子才是男子漢嘛，對不對！」

▲放火真的剃光頭了，由小玉親自操刀。（圖／翻攝自Facebook／放火 Louis）

▲放火真的剃光頭了，由小玉親自操刀。（圖／翻攝自放火Instagram）

▲放火履行諾言，亮出剃光頭後的成果照。（圖／翻攝自放火臉書、Instagram）

▼放火分享剃頭過程。（影片／取自放火臉書，如遭刪除請見諒。）

 

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