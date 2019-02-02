臉上刺青「一世代哈利肖像」　神隱3天…她露臉認了全是騙局！

記者劉宜庭／綜合報導

一名27歲的紐西蘭女歌手凱爾賽卡特（Kelsy Karter），日前稱為了慶祝「一世代」（One Direction）成員哈利（Harry Styles）生日，在臉上刺上對方的肖像，瘋狂舉動引發不少討論，然而事隔數日後，她坦承一切全是假的，只是想藉此取得外界關注罷了。

▲凱爾賽卡特日前稱把哈利的肖像刺在臉上。（圖／翻攝自Kelsy Karter、dimpledhalo.s IG）

凱爾賽卡特1月31日坦承，日前自創了一首歌曲，且創作靈感源自於哈利，不過礙於自己知名度不高，為了讓更多人能夠聽見她的歌，才會想出「假刺青」的方法博取關注，她還滿意地表示，自己只花了300美金（約台幣9200元），就得到許多媒體的宣傳效果。

▲凱爾賽卡特坦承刺青是假的。（圖／翻攝自YouTube／Kelsy Karter）

過程中，凱爾賽卡特為了避免真相被提前戳破，和經紀人待在家中整整3天，就連爸媽也不知道實情、以為女兒真的做出瘋狂舉動，她也公開父母親傳來關切的私訊，字裡行間不難看出家人為她十分擔心，如今真相大白，卻也掀起不少負評與罵聲，引發爭議。

▲「一世代」哈利。（圖／CFP）

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▼凱爾賽卡特坦承刺青是假的。（影片／取自YouTube／Kelsy Karter，如遭刪除請見諒。）