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4歲童星→轉大人！金裕貞「毛衣太貼」驚人上圍現形　激吻3分鐘羞爆

記者劉宜庭／綜合報導

南韓女演員金裕貞（김유정）自童星出身，同時擁有甜美長相及精湛演技，從4歲就踏入娛樂界，如今已經19歲、從高中畢業，全心投入演藝事業，近來在熱播韓劇《先熱情的打掃吧》中，和尹鈞相上演長達3分多鐘的吻戲，期間穿著貼身毛衣，讓傲人上圍更加凸顯，也意外成為網友熱議焦點。

▲▼《先熱情的打掃吧》尹鈞相、金裕貞、宋再臨。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲金裕貞與尹鈞相合作演出《先熱情的打掃吧》。（圖／愛奇藝台灣站提供）

在《先熱情的打掃吧》13集尾聲中，金裕貞和尹鈞相在沙發上十指緊扣，一起看著愛情電影，面對電視機中的激情吻戲，2人之間的氛圍也有了轉變，經過一陣眼神交流後，立刻上演激烈吻戲，一路從門口親到廚房，還被抱上吧台繼續吻，讓人看了臉紅心跳。

▲金裕貞《先熱情的打掃吧》。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲金裕貞《先熱情的打掃吧》。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲金裕貞《先熱情的打掃吧》。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲金裕貞與尹鈞相吻戲長達3分鐘。（圖／翻攝自愛奇藝）

更引人注意的是，金裕貞劇中穿著米白色貼身毛衣，更加凸顯傲人胸圍，展現超好身材，瞬間成為眾人目光焦點，同時，也讓一路看著她長大的觀眾忍不住驚嘆，當年的女孩已經長大「轉大人」了，不少人更驚呼發育超好，意外引發討論。

▲金裕貞《先熱情的打掃吧》。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲金裕貞《先熱情的打掃吧》。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲金裕貞劇中貼身毛衣凸顯傲人上圍。（圖／翻攝自愛奇藝）

金裕貞2018年2月傳出甲狀腺機能異常住院開刀，所幸經過一段時間停工休養後，順利病癒回歸螢光幕前。在《先熱情的打掃吧》中，她飾演一名待業中的邋遢少女「吉五雪」，遇見了有超級潔癖的清潔公司老闆（尹鈞相 飾），兩人迥然不同的生活習性，讓雙方互看不順眼，卻意外墜入戀愛的漩渦，展開一段爆笑又浪漫的戀愛過程。

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