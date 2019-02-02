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6歲許老三暴風抽高「超過媽胸部」　小S全家福曝長腿神基因！

記者劉宜庭／綜合報導

小S（徐熙娣）與老公Mike（許雅鈞）結婚後，育有女兒Elly（許俏妞）、Lily、許老三，一家五口幸福美滿。近來，她帶著全家人一起，飛往帛琉旅遊，開心曬出一系列全家福，其中她和3愛女全都穿著牛仔短褲，讓大票網友忍不住驚呼，「全家都是美腿！」

▲小S近來帶著全家人一起飛往帛琉旅遊。（圖／翻攝自小S臉書）

▲小S近來帶著全家人一起飛往帛琉旅遊。（圖／翻攝自小S臉書）

▲小S近來帶著全家人一起飛往帛琉旅遊。（圖／翻攝自小S臉書）

▲小S近來帶著全家人一起飛往帛琉旅遊。（圖／翻攝自小S臉書）

小S於1日在臉書發文透露，其實早在10年前，就曾和公婆一起到帛琉玩過，「10年後帶著孩子再去帛琉玩，一樣的美景，一樣的歡樂，怎麼會有一個地方怎麼玩都玩不膩！」文末，她也不忘感謝2名導遊，並大讚這趟旅程讓她永生難忘。

除了曬出夫妻倆搭船時的甜蜜合照，小S同時也不忘分享一系列全家福，畫面被讚相當溫馨甜蜜。更引人注意的是，其中一張照片中，小S和女兒們全部穿著激短牛仔褲入鏡，同步露出逆天長腿，愛女也都遺傳到她的長腿基因，而年僅6歲的許老三，如今也暴風抽高，身高約落在小S的胸部。

▲小S近來帶著全家人一起飛往帛琉旅遊。（圖／翻攝自小S臉書）

▲3女兒全都遺傳小S長腿基因。（圖／翻攝自小S臉書）

照片曝光後，不少網友也紛紛留言驚嘆，「一家都長腿妹」、「女兒的腿都比媽咪長欸」、「怎麼腿都又長又細啊…這家的基因也太強了吧」、「女兒都太美了～尤其逆天長腿」、「天啊！！好幸運全家都是美腿」、「長腿美女一堆～老公真是太有福氣了」，在網路上意外掀起一陣熱烈討論。

▲小S近來帶著全家人一起飛往帛琉旅遊。（圖／翻攝自小S臉書）

▲小S近來帶著全家人一起飛往帛琉旅遊。（圖／翻攝自小S臉書）

▲6歲許老三已經長高到小S胸部位置了。（圖／翻攝自小S臉書）

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關鍵字

小S, 徐熙娣, 許老三, 許俏妞, Mike, 許雅鈞, Elly, Lily

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