萬人朝聖天團Mr.Children！五月天送了這個　排隊鐵粉搶拍

記者吳睿慈／台北報導

日本天團Mr.Children出道27年，首度走出海外來到台灣開唱，本週星期五、六將在台北小巨蛋舉辦專場演唱會，2場活動2.2萬張票售罄，依舊有歌迷哀嚎「買不到」，見證天團人氣。他們1日開啟台灣首場，周邊商品下午1點開始販賣，吸引大批人潮擠爆小巨蛋排隊買商品，五月天也送上花環祝賀。

▲Mr.Children首度走出海外舉辦專場演唱會。（圖／資料照／（C）osami yabuta）



Mr.Children首度走出海外舉辦專場演唱會，主唱櫻井和壽、吉他手田原健一、貝斯手中川敬輔、鼓手鈴木英哉1月30日晚間先行抵台為演唱會採排，班機雖不公開，但鐵粉輪班守機場，也讓歌迷苦盡甘來見到偶像本人。

▲日本國民天團「Mr.Children」30日提早來台。（圖／讀者提供）



為祝賀Mr.Children開唱，五月天也送上豪華花籃到場，精心寫著「初海外公演大成功」，花籃放在進場入口，吸引大批粉絲排隊時恰好搶拍花籃照，他們一連1、2日在台北小巨蛋開唱，2天共吸引2.2萬人朝聖，門票供不應求，主辦1日下午加賣紫2A、紅2A的座位區。

▲日本天團Mr.Childre攻佔小巨蛋，五月天送花籃。（圖／記者吳睿慈攝）



「Mr.Children」於1992年5月10日出道，1993年11月推出第四張單曲《CROSS ROAD》首度打入ORICON公信榜前十名，隔年靠《innocent world》一曲空降公信榜冠軍，從此奠定在日本樂壇的地位。Mr.Children橫跨1990、2000、2010年等三個世代至今仍屹立不搖，實體單曲、專輯總銷售量近6千萬張，在日本樂壇擁有極高人氣以及不動地位。