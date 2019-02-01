ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

懷念大衛鮑伊…過世3年　傳記片確定主演名單！

大衛鮑伊辭世，瑪丹娜等藝人哀悼。（圖／達志影像）

▲大衛鮑伊。（圖／達志影像）

記者許瑞麟／綜合報導

英國傳奇歌手大衛鮑伊（David Bowie）2016年1月過世，享壽69歲，讓全球粉絲悲痛不已，現在他的一生將被搬上大銀幕，歌手兼演員強尼弗林（Johnny Flynn）將詮釋這位殞落的巨星。

這部大衛鮑伊的傳記片叫做《Stardust》，劇情將聚焦在他1971年首次拜訪美國的故事，這次旅行讓他創造了「Ziggy Stardust」的風格和形象。本片由艾美獎得主Gabriel Range執導，影集《The Last Czars》的Christopher Bell操刀劇本，Salon Pictures出品，預計於6月開拍。

強尼弗林（Johnny Flynn）。（圖／達志影像／美聯社）

▲強尼弗林。（圖／達志影像／美聯社）

《飢餓遊戲：星火燎原》吉娜馬隆（Jena Malone）飾演大衛鮑伊的前妻Angie，馬克馬龍（Marc Maron）飾演唱片公司公關。現年35歲的強尼弗林也是演歌雙棲，作品包括《星光雲寂》、《世紀天才》、《Beast》等片和影集。

近幾年出現許多歌手傳記片，帶領樂迷用不同的方式認識偶像，包括《波希米亞狂想曲》描述皇后合唱團及其主唱Freddie Mercury，接下來還有艾爾頓強（Elton John）的傳記片《火箭人》（Rocketman）。

楊雅筑深夜指纏博焱！　 「醉倒胸膛、伸手撫背」全被拍

推薦閱讀

裘莉和小布婚變2年半首同框！　密會「關鍵3小時」

小丑女真的回歸了！　離開小丑帶領全女英雄《猛禽小隊》

美版爺孫戀！克林伊斯威特爆戀情「差65歲比女兒還小」

《玩命關頭》外傳不能輸！巨石強森有新家人「戲外是他的白血病表弟」

《玩命關頭9》沒有巨石強森　認了倒數開拍「還沒被通知」

《玩具總動員4》是完結篇？「胡迪」湯姆漢克斯：配完最後一句台詞

「水行俠」傑森摩莫亞也要加入《玩命關頭》宇宙！巨石強森掛保證

《自殺突擊隊》打掉重練！續集「角色全換新」漫威導演跳槽

DC蝙蝠俠確定換人當！　「只演了2次」班艾佛列克退位

《玩具總動員》牧羊女消失20年！　回歸第4集新造型曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

黑人結婚8年IG突放「前女友」照片！　網友驚呆：也太美了吧

蔡依林罕見曝光帥爸！　「父女3人」五官神複製…網驚：蔡爸好年輕

《甘味》吳鈴山時速110追撞！　VOLVO戰車「只毀車頭」...國道警察：這台太強

Lisa素顏被酸「靠濃妝掩飾東南亞味」　《初戀》男主角聲援：妳是驕傲！

林依晨超強旺夫運！《花不棄》張彬彬火了「合作10男星全中」

Selina約會「林明禎前男友」！　甜蜜認了心動：很喜歡他

鍾麗緹21歲混血女兒「神遺傳爆乳基因」！　大開東西半球比媽媽還辣

曾莞婷度假解放「連身泳衣照」！　胸前印CD…網驚：光碟都變形了

江宏傑告白慘遭已讀不回　福原愛消失2周：憂心嫁來台灣

I罩杯女模張語昕結婚了！　「交往3個月」閃嫁DJ男友：這輩子就他了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

大衛鮑伊, David Bowie, 強尼弗林, Johnny Flynn

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 捧紅宋慧喬、宋承憲、蘇志燮　男編劇竟是稀有動物
  2. 懷念大衛鮑伊…過世3年　傳記片確定主演名單！
  3. 為演乞丐...林依晨親身「台北車站行乞」　3原因網推：難怪會紅！
  4. 瘋電影／未來的未來　自從媽媽生了妹妹我的世界就變了
  5. 《玩具總動員4》是完結篇？「胡迪」湯姆漢克斯：配完最後一句台詞
  6. Selina破冰阿中鬆口「新關係」！首曝2年心聲「離婚後不敢面對」
  7. 專訪／彭于晏其實是童星！男神曝光「小學二年級肉臉照」
  8. 片商砸3100萬誘「波神」裸上身！　葉子楣「死不露3點」爆內幕
  9. 廢棄精神病院陰森森　美恐女王拍戲一轉角「超級毛」
  10. 抗拒父親訓練成為男子漢！導演坦承：從小就想要非常「女性化」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366