懷念大衛鮑伊…過世3年　傳記片確定主演名單！

▲大衛鮑伊。（圖／達志影像）



記者許瑞麟／綜合報導

英國傳奇歌手大衛鮑伊（David Bowie）2016年1月過世，享壽69歲，讓全球粉絲悲痛不已，現在他的一生將被搬上大銀幕，歌手兼演員強尼弗林（Johnny Flynn）將詮釋這位殞落的巨星。

這部大衛鮑伊的傳記片叫做《Stardust》，劇情將聚焦在他1971年首次拜訪美國的故事，這次旅行讓他創造了「Ziggy Stardust」的風格和形象。本片由艾美獎得主Gabriel Range執導，影集《The Last Czars》的Christopher Bell操刀劇本，Salon Pictures出品，預計於6月開拍。

▲強尼弗林。（圖／達志影像／美聯社）



《飢餓遊戲：星火燎原》吉娜馬隆（Jena Malone）飾演大衛鮑伊的前妻Angie，馬克馬龍（Marc Maron）飾演唱片公司公關。現年35歲的強尼弗林也是演歌雙棲，作品包括《星光雲寂》、《世紀天才》、《Beast》等片和影集。

近幾年出現許多歌手傳記片，帶領樂迷用不同的方式認識偶像，包括《波希米亞狂想曲》描述皇后合唱團及其主唱Freddie Mercury，接下來還有艾爾頓強（Elton John）的傳記片《火箭人》（Rocketman）。