裘莉和小布婚變2年半首同框！　密會「關鍵3小時」

▲裘莉和小布婚變已經2年半。（圖／達志影像）



記者許瑞麟／綜合報導

安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）和布萊德彼特（Brad Pitt）離婚鬧了2年半，近來總算對孩子的監護權達成共識，2人也因此在婚變後，首度被拍到同框照片。

澳洲雜誌《Who》刊登了多張裘莉和小布，為了討論小孩的監護權事宜，在洛杉磯比佛利山莊合體的照片，現場還有幾名法律人士。可以看到2人坐在同一側，裘莉講話不時比手畫腳，小布則戴著帽子，喝著一罐飲品，中間一度起身，這場會面進行3個小時才結束。

▲▼裘莉和小布睽違已久的同框照。（圖／CFP）



離開辦公室時，裘莉試圖躲避鏡頭拍攝，小布則是在上車前舉起大拇指，不知是否對這場會談結果感到滿意。

他們在2018年11月達成了臨時的孩子監護權協議，關係似乎有解凍，也避免打官司，不過消息人士透露，「這並不是永久性的協議，只是希望事情朝對的方向前進。」法院判定17歲的Maddox有足夠的判別能力，來決定想和父親共度多少時間，但15歲的Pax、14歲的Zahara、12歲的Shiloh、10歲的雙胞胎Vivienne和Knox就沒有這麼容易。

▲裘莉和小布有6個孩子。（圖／達志影像）