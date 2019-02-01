《玩具總動員4》是完結篇？「胡迪」湯姆漢克斯：配完最後一句台詞

▲《玩具總動員3》。（圖／《玩具總動員3》劇照）



記者許瑞麟／綜合報導

《玩具總動員4》（Toy Story 4）將於今年上映，主要演員這陣子陸續配音完畢，紛紛在社群網站上分享心情，讓不少網友擔心這有可能是湯姆漢克斯（Tom Hanks）和提姆艾倫（Tim Allen）最後一次幫胡迪和巴斯光年配音。

這2位資深演員自1995年首集開始，就替胡迪和巴斯光年配音，至今已經24年，湯姆漢克斯日前在推特表示，「最後一句台詞，以胡迪身分參與《玩具總動員4》的最後會議，飛向宇宙，浩瀚無垠，Hanx。」雖然「最後一句台詞」指的應該是最新一集，而非整個系列，但他先前曾暗示第4集有可能就是最後一集。

▲湯姆漢克斯配音工作已經完成。（圖／翻攝自湯姆漢克斯推特）



而巴斯光年的配音提姆艾倫隨後也跟著殺青，「今天我完成了《玩具總動員4》的巴斯光年工作，充滿激動情緒，多麼精彩的故事，你們都會喜歡皮克斯這令人難以置信的團隊所創造的成果，我們都會喜歡這個故事，那包含了一切啊。」

當時第3集推出後，外界都認為這部系列動畫電影已經畫下句點，沒想到還有第4集，是否真的是最後一集，勢必得等到官方證實。最新一集將描述玩具們離開安弟後，在新主人家邦妮的生活，牧羊女Bo Peep也將回歸現身。

《玩具總動員4》將在6月21日於北美上映。

▲湯姆漢克斯（右1）和提姆艾倫幫胡迪和巴斯光年配音。（圖／路透）