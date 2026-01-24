遭指「撞臉侯佩岑」温嵐嗨翻回應了！　林俊逸喊：你是學姊

記者蔡琛儀／台北報導

林俊逸歡慶出道35週年，今（24日）在Legacy Taipei傳音樂展演空間開唱，還邀請到好友温嵐擔任特別嘉賓，兩人私下交情深厚，温嵐一聽到林俊逸開唱便二話不說答應力挺，更合唱〈屋頂〉、〈戀愛鳥〉。

▲林俊逸邀請好友温嵐當嘉賓。（圖／記者黃克翔攝）

林俊逸介紹兩人相識的故事，「我們第一次有好好聊天是在駐唱的時候，我那時候看到她旁邊還有康康，我朋友偷偷問我 ，她好眼熟，是誰啊？」沒想到温嵐隨後大方自我介紹：「您好我是温嵐，我不是蕭亞軒。」讓林俊逸直呼：「我覺得這個女生心胸好寬大！」

温嵐聽了笑說：「美女都長得很像，前陣子也有人說我像侯佩岑啊！」林俊逸隨後又拿她老被虧醫美的事：「在這方面你是學姐。」逼得温嵐反擊：「好了就好了，好了就好啦！」兩人今晚還即興飆唱A-Lin在台東跨年演唱會唱紅的搞笑版〈那魯灣情歌〉，讓全場氣氛嗨到不行。

▲▼ 林俊逸和温嵐妙語如珠。（圖／記者黃克翔攝）

林俊逸此次也身兼自己演唱會的導演，分享以往自己的演唱會比較偏向「音樂會形式」，但這次希望打造一場大家可以一起嗨、一起玩的「動感派對」，為此他特別為演唱會進行體能與肺活量訓練，除了勤跑健身房，也常在河濱邊跑步邊唱歌練功，今晚更特別大方展現苦練多時的六塊肌，誠意十足。