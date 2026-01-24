直擊／水舞秀難倒粉絲！東海：聽說市長知道　希澈心疼「沒準備沒事」

記者吳睿慈／高雄報導

「韓流帝王」Super Junior走過20個年頭，始終是樂壇上不可撼動的巨星。他們2025年起展開20周年巡演《Super Show 10》，24日晚間在高雄巨蛋迎來高雄站第二天演出，粉絲精心準備多種應援，雖然在最後一趴出現失誤，垂釣式手幅數度卡住，但9位成員看得很開心，利特還安慰「慢慢來，沒關係，我們等你們」，只是看著粉絲的辛勞，他們不免心疼，最後東海與希澈開口表示「下次不用準備沒關係，不要有負擔。」

演唱會來到最後尾聲，雖然最後一個應援有小失誤，但成員看得很開心，希澈甚至笑到停不下來，笑聲大到迴響整個場館，看到歌迷出錯，他們反而很開心。歌迷做了許多努力，SJ確實也都看在眼裡。

東海表示「當你覺得一個人可愛就完了，我現在覺得你們很可愛，你們準備的應援，以後不用準備應援也沒關係，你們這樣準備該有多頭痛？那個噴水秀，聽說有傳到高雄市長耳朵裏，各位真的不用做沒關係，我真的很謝謝你們，真的不用做。」但話鋒一轉，他還是忍不住期待：「但我還是會期待的，期待明天的應援。」既期待又擔心粉絲有負擔。

希澈也跟著補充：「就像東海說的，應援真的很感動，但不要太有壓力。」他二度強調「總之非常感謝，但不要感到有負擔」。不過，利特持相反意見，他說：「成員雖然說不用準備應援沒關係，但是你們還是要做更多才行，這樣我才能看到你們準備的過程，過程是重要，結果也重要，我覺得這個準備的過程很美麗！所以你們還是要繼續應援！」

此時，金希澈出聲緩頰「你這樣讓他們又有負擔了」，利特笑喊「人生要有負擔才行」！

至於應援失誤，銀赫也安慰粉絲「各位，我們相愛的話就會變得很像，我有確實感受大家開始像我們，像我們也是在舞台錯很多，所以各位應援也失誤， 但沒關係，因為我們很像。」暖心安慰，希望歌迷不要走心。最後他們同樣帶來二安，圓滿結束本日演出。