直擊／ATEEZ來台撂中文…唱到一半「突衝下台」　開全麥6000人叫翻

記者吳睿慈／台北報導

南韓男團ATEEZ以炫目的舞台表演和爆發力十足的能量征服全球粉絲，成員由潤浩、星化、傘、呂尚、弘中、友榮、鍾浩、旼琦所組成，1月中旬才隨著金唱片頒獎典禮來台，時隔兩週又帶著世界巡迴演唱會「IN YOUR FANTASY」來台，24日晚間在林口體育館登場。

一開頭，ATEEZ全員準備了中文、英文打招呼，成員呂尚甚至用中文說道「你們準備好了嗎？」火速吸引大批粉絲尖叫，接著隊員們個別帶來Solo表演，皆不吝嗇展現健壯身材，像是星化唱到一半脫掉紅色外套，只穿著一件串珠上衣，大方秀出美背，而隊長弘中表演時則是衝下台與粉絲進行近距離互動。

演唱會上，ATEEZ一連帶來〈Man on Fire〉、〈Guerrilla〉、〈Blind〉、〈WORK〉、〈Ice On My Teeth〉等夯曲，除了精湛的舞蹈實力之外，也開全麥展現渾厚的唱功與饒舌實力，每次在成員鍾浩飆高音時，粉絲的尖叫聲都會響徹雲霄。

最後，ATEEZ又加碼了兩次安可曲，唱了〈Enough〉、〈Curtain Call〉〈The Real〉等，成員們時不時對著台下的粉絲飯撒，讓全場超過6000人都相當感動。

