11天只喝油！　鍾麗緹狂推「泰國排毒營」挨酸沒文化

記者傅家妤／綜合報導

香港女星鍾麗緹出道20多年，雖然已經47歲，又是三個小孩的媽媽，但保養得宜的她，不僅保有緊緻肌膚，身材也依舊凹凸有致，讓人稱羨。她近日在微博上透露，帶著家中長輩到太過進行11天的排毒療程，期間只喝油，聲稱這種做法可以排毒，還呼籲粉絲去嘗試。不過此種方法卻引發了爭議。

▲鍾麗緹推薦喝油排毒。（圖／翻攝自微博／鍾麗緹）

鍾麗緹28日在微博上曬出許多度假美照，畫面中除了有她與家人的合照外，還有她與公婆人手拿著一大瓶金黃色的油，3人面露微笑，看起來都非常享受在其中。

▲鍾麗緹帶著家人到蘇梅島參加排毒營。（圖／翻攝自微博／鍾麗緹）

隨後鍾麗緹在發文中透露此趟泰國蘇梅島之旅，其實是為了帶爸爸、及公婆到當地進行「11天的排毒療程」，在這11天當中，一行人只喝了油，「身體裡很多毒素都排出來了，感覺很輕鬆、很舒服。身體裡有很多疾病，像是糖尿病、高血壓、肝硬化等等，都可以透過這個療程排出來，真的很不可思議。」她還呼籲大家可以一起去嘗試。





▲鍾麗緹稱喝油可助排毒。（圖／翻攝自微博／鍾麗緹）

不少網友看了以後，對該排毒法都抱有存疑態度，還有人認為鍾麗緹其實被騙了，還狂酸她的推薦，與伊能靜推薦靈修沒兩樣，「這種東西多半是心理作用」、「我覺得最好的就是葷素搭配，多吃青菜，健康飲食就好」，但也有人稱自己曾參加過喝油排毒營「其實還有點用」，正反兩極意見掀起不少熱議。

▲鍾麗緹發文，掀起網友熱議。（圖／翻攝自微博／鍾麗緹）