「銀赫真的很香」　宇宙啦啦隊女孩爆他暖心行為

記者葉文正／台北報導

緯來「宇宙啦啦隊」今天出席緯來電視網二手公益市集「-1111循寶夠物節」，28名女孩更全員到齊，女孩們並透露，節目的評審之一銀赫平常真的很香，還有女孩可以分辨出他身上的香水品牌，也透露他溫柔的一面。

▲宇宙啦啦隊即將在三月開播。（圖／想想時間有限公司）

為了這次宇宙啦啦隊選拔，成員們也去過韓國特訓，B2表示：「小朋友很認真，由28位組成，最後選出九位組團，但之後還是會有所有啦啦隊的活動，三月後有各地巡演，提供大家應援活動，每個月出一到兩首新歌，編曲也是請韓國老師，新歌陸續上架，都很歡樂。

▲宇宙啦啦隊海莉來自韓國。（圖／想想時間有限公司）

B2說由於節目三月就要播了，「董事長跟工作人員也很瘋狂，未來想要在三月、四日辦粉絲見面會，場地找了最少五百或一千人以上，很瘋狂，電視台也會支援我們這件事。」

女孩們也提到，評審銀赫很香，紀欣伶興奮地說：「我就聞到熟悉的香水味，就問他說，是某牌的幾號香水嗎，而且銀赫老師很貼心，我們很累時，他就說很辛苦了，有沒有吃飯，也會跟我們說不要哭，因為有人一直哭。」

女孩們也提到，大家常常都會集體互相安慰一下，都是自己給自己壓力，不能有失宇宙女孩這個名稱，要想辦法自己做好，評審老師眼睛都很利，比如說牛奶老師連我們眼神有飄移他都會發現，比較嚴厲。

前女團A'N'D的艾莉兒提到，雖然過去的團體已經沒有運作，但她說還是有跟團員宇宙他們歡聚，目前大家都很PEACE，節目錄製過半，相處也非常好，很意外，來自韓國的海莉則說第一次很害怕，但是大家都很善良，「我中文進步很多，但曾罵隊員為何背叛我。」

來自香港的祖安娜，也說去韓國培訓十，不會韓文之外，「他們會笑我中文，有時候會迸出很髒的中文，也問大家我美嗎，感謝大家沒有排斥我。」