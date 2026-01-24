曾莞婷、楊銘威排戲爆衝突 　風田苦喊努力沒人看見

記者葉文正／台北報導

TVBS ORIGINALS實境節目《明星製作公司》曾莞婷、陳漢典、楊銘威、Lulu黃路梓茵、黃偉晉與風田挑戰「短劇製作」，由曾莞婷主動攬下製作人重任，憑藉自身人脈成功邀請謝承均、苗可麗兩位資深演員友情客串，而Lulu也出手邀請玖壹壹成員洋蔥驚喜現身，讓短劇陣容瞬間升級。

▲LULU(左)與玖壹壹的洋蔥合作。（圖／TVBS）



六人的作品短劇《阿珠與阿花》由楊銘威擔任導演，目標是神還原八點檔的經典橋段，沒想到排戲過程卻先上演一場真實衝突。曾莞婷認為八點檔戲劇必須大量特寫、情緒要滿，才能抓住觀眾；楊銘威則覺得過多特寫會讓畫面太碎，影響節奏，兩人各持己見，一度氣氛僵持，現場瞬間安靜到連工作人員都不敢插話，僵局之下，楊銘威選擇直接試拍，用畫面說服全場，也讓曾莞婷點頭認同，才讓這場製作人與導演的攻防戰正式落幕。

▲ 曾莞婷(右)邀請苗可麗現身。（圖／TVBS）



楊銘威事後表示，實際上大家討論的氣氛都很好，拍攝過程也是笑聲連連，他還特別將作品分享給好友柯震東「過目」，對方也大笑表示真的好鬧。演員們誇張又充滿反差的演技，加上導演楊銘威時不時的臨場即興橋段，全讓苗可麗拍手叫好，她表示過程中自己從頭笑到尾，如果每天可以在這樣的環境工作，會是一件很快樂的事，更笑說：「能讓觀眾看喜劇放鬆，可以算是功德一件。」謝承均也大讚大家都很專業，完全不需指導，更表示：「期待可以再來客串一次。」



黃偉晉同時擔任製片與演員，他笑虧楊銘威的分鏡圖看起來很像國小聯絡簿，但他透露：「楊銘威非常清楚知道要拍什麼，還能依現場狀況精準加戲，完全沒有讓演員卡住或是走太多次，又好會給情緒價值。」擔任製片的風田則是從拍攝前的場勘、道具準備到劇組飲食一手包辦，他自嘲：「沒想到只是負責幾個人的便當就可以累成這樣，而且我這麼努力工作，卻都沒有人看到。」真實呈現幕後工作看不到的辛苦。



電視版《明星製作公司》揭露明星們真實幕後內容，讓觀眾看到許多辛酸血淚又好笑的另一面。