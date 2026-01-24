快訊／管麟求婚兩週後登記結婚！　選今天「藏甜蜜含義」唯美閃照曝光

記者黃庠棻／台北報導

管麟2016年憑藉著電視劇《飛魚高校生》中的「方亦磊」一角打開知名度，後來陸續出演《女兵日記女力報到》、《正負之間》和《秘書俱樂部》等劇，讓人進一步留下深刻印象。日前，他大方公開與演員吳季璇的戀情，同時宣布求婚成功，2週過後又分享登記結婚的好消息。

▲管麟、吳季璇登記結婚。（圖／翻攝自IG）



管麟10日才宣布求婚成功，同時公開與吳季璇的戀情，沒想到兩週之後，小倆口便到大安戶政事務所登記結婚，開心寫下「未來請多多指教」，兩人皆穿著白色戲服裝搭配，對著鏡頭露出滿滿幸福的微笑，吳季璇還大方秀出無名指上的戒指，看起來相當甜蜜。

對此，《ETtoday星光雲》詢問吳季璇經紀人，對方透露小倆口登記結婚，管麟證婚人找來好友宋偉恩，而她的證婚人則是她的高中好朋友，在親密朋友的見證之下甜蜜登記，宋偉恩更充當攝影師，為兩人拍下唯美閃照。而選擇24號登記結婚也藏有甜蜜含義，因為是夫妻倆交往六週年的紀念日。

吳季璇、管麟登記結婚的好消息曝光後，也吸引許多演藝圈好友獻上祝福，黃云歆直呼「哎喲威啦這樣可愛，一月真是好月份」，黃宏軒大讚「好看好看」，南韓女演員崔呈媛也用韓文寫下「愛你們我的朋友們，要幸福喔」，引起熱議。

