U:NUS蔡承祐入伍當兵倒數！　「女友視角」畫面意外曝光

男團U:NUS成員蔡承祐，繼合作曲〈飛蛾與蝴蝶〉及團體新歌〈麻吉GO〉後，於入伍前夕推出全新個人創作單曲〈牡羊座的浪漫〉，歌曲以直球式告白為主軸，描寫毫不遲疑、全然投入的情感狀態，如同牡羊座面對愛情時的本能反應，只憑第一眼心動便選擇守護。

▲ 蔡承祐推出新歌〈牡羊座的浪漫〉。（圖／滾石提供）

〈牡羊座的浪漫〉以Synth-Pop為基底，融合復古合成器與Disco節奏，律動宛如心動時誠實卻失序的心跳聲。談及創作起點，蔡承祐透露源於粉絲希望他寫一首專屬情歌，讓他開始思考「如果我談戀愛會是什麼樣子」，也成為歌曲誕生的契機。

歌詞中反覆出現的「拍立得」意象，象徵即時定格情感的瞬間。蔡承祐形容整首歌就像一幀幀底片，記錄從思念到沉溺的過程，也映照他直率的愛情觀，不玩迂迴，只選擇毫無保留地去愛。

▲蔡承祐即將入伍。（圖／滾石提供）

選在入伍前推出新作，對蔡承祐而言別具意義，即使短暫分開，也希望透過旋律留下陪伴。歌曲MV將由他親自拍攝剪輯，以「女友視角」記錄生活片段，為這段青春與浪漫留下真誠註解。