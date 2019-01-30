王大陸、林允對嘴還能車禍現場！挨轟「侮辱直樹湘琴」登熱搜

▲王大陸、林允春演表演《只對你有感覺》挨轟假唱還車禍現場。（圖／翻攝自秒拍）

記者林映妤／綜合報導

王大陸、林允主演《惡作劇之吻》電影版《一吻定情》，29日登上湖南衛視小年夜春晚獻唱《只對你有感覺》，卻一路對嘴假唱，林允還唱到王大陸的詞，挨轟「假唱也能成車禍現場」、「太可怕了，導播特寫都不想給」、「林允到最後直接放棄」，這段表演也瞬間登上微博熱搜。

只見表演開始林允身穿粉色禮服乘坐馬車出現，王大陸一襲黑色西裝宛如王子般，將林允從馬車接下，但林允開口唱卻對不上詞，還搶到王大陸的部分，她一發現後馬上甜笑帶過，讓網友不禁笑說：「林允的嘴巴動，出來的是男聲！」

▲▼林允對嘴唱男聲，王大陸自嘲「回去演戲」。（圖／翻攝自秒拍）

隨後2人翩翩起舞，但鏡頭持續拉遠景，直到最後的繞圈下腰才給特寫，似乎是假唱太明顯才有意將畫面拉遠。網友也瘋狂刷留言：「王大陸、林允是來搞笑的吧，口型一句都沒對上，而且錄的真聲也不怎樣，想說一句真難聽啊…莫名的心疼幕後，真專業，瘋狂拉遠景哈哈哈。」、「你是在侮辱我的直樹和湘琴嗎？」、「口型都對不好」、「分分鐘破功」！

面對砲轟，王大陸30日凌晨也上傳春晚表演帥照，表示：「好的，我回去演戲了。」似乎在回應網上負評，不過仍有網友吐槽：「演技也有點差了，假唱本身就是演戲，演成這樣也沒誰了！」

►看王大陸、林允春晚表演

▲王大陸、林允主演《一吻定情》。（圖／翻攝自王大陸微博）