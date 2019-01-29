「演歌天后」小林幸子敲冰雕慌張　霸氣清唱合體白冰冰

記者吳睿慈／台北報導

日本「演歌女王」小林幸子叱吒歌壇多年，今年適逢出道55周年，為回饋喜愛她的粉絲，即將在5月4、5日於台北國際會議中心舉辦個人演唱會。她29日親自來到台灣宣布好消息，喜悅表示：「你好，我是小林幸子，終於來到我最喜灣的台灣了，可以在這裡辦演唱會，我很感謝，謝謝大家。」

▲小林幸子為演唱會來台催票。（圖／第一娛樂提供）



65歲的小林幸子保養有術，她穿著一身和服現身、踏著小步伐上台，即將3度在台灣開唱，她直言非常期待。她非常喜歡台灣，難忘18歲時第一次訪台的經驗，幽默自嘲：「我也有18歲的時候。」日本過去歷經311大地震災難，她感謝台灣人慷慨解囊，「311過後沒多久，我曾經來台灣旅行，那時候不管是不是認識我的台灣人，他們一見到我都會關心『日本還好嗎？』一想到這裡，我現在都還想流淚。」

▲小林幸子歡慶55週年開唱。（圖／第一娛樂提供）



歡慶55週年，主辦送上麥克風蛋糕，小林幸子驚呼連連：「躺在蛋糕上的麥克風第一次看到！」身為她的鐵粉白冰冰也一身桃紅裝扮到場力挺，兩人在台上開口合唱《思念的酒》，小林幸子不虧是演歌天后，即興開口就是動人旋律，聽得在場媒體如癡如醉。

▲「演歌天后」小林幸子體驗敲冰雕。（圖／第一娛樂提供）



來到台灣，主辦還精心準備冰雕，小林幸子再度驚呼：「等一下等一下，我人生第一次敲冰雕。」台上不知所措的模樣，逗得全場大笑，她敲完冰雕還作勢拿出手帕擦汗，幽默感十足，值得一提的是，她貴為天后，仍暖心關心攝影：「沒有被噴到吧？」令全場心頭一暖。小林幸子5月4、5日將在台北國際會議中心舉辦演唱會，票價分為5500、4500、4000、3500、3000、2500元，門票現已開賣。