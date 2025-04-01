李沐三搭婁峻碩「銀幕甜吻」被剪光　她尷尬到不想上班：就很怪啊！

記者蕭采薇／台北報導

動作電影《器子》1日舉辦媒體試片，李沐片中再度與張孝全演出父女，她笑說：「被張孝全的壯碩身材嚇到。」此外李沐三度和婁峻碩合作，此次在片中終於有甜蜜吻戲，但她坦言：「當天知道要拍攝吻戲非常崩潰。」而這段戲後來還被剪掉。

▲《器子》（左起）大淵、導演簡學彬、程雅晨、李沐、李杏、小春和梁瀚名。（圖／華映提供）



李沐曾與婁峻碩合作《我吃了那男孩一整年的早餐》、《夏日的檸檬草》，雙方終於在《器子》在銀幕上成為CP。李沐說，雙方其實有一場吻戲，但最後被導演剪掉，「原本蠻期待看到，應該是全片我最緊張、最難演的。當時看到通告單想說就是今天了⋯⋯很不想去現場。」她笑說：「就很怪呀！因為我們太熟了很奇怪，就非常非常的尷尬。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，李沐也與張孝全再次演出父女，再次合作張孝全，也讓她驚覺：「孝全哥變好壯，而且眼神很狠，我一開始都不太敢看他。」但開始合拍後，才又再次發現張孝全其實也有幽默和溫暖的地方。

▲《器子》（左起）程雅晨、李沐、李杏。（圖／華映提供）

而女星李杏在《器子》裡有淒慘的水刑受虐戲，她說：「生命安全是完全沒有擔心，也沒有嗆到，只是實在太冷了，而且冷是中止不了的，就一直冷，一開始有用溫水，但怕有水蒸氣，後來都改用冷水。」

小春和大淵、梁瀚名在片中飾演「棒球隊成員」，小春透露，自己小時候就是棒球隊員，他說當年的教練很凶，會打人屁股，「早期會用打的，小時候我們比較皮；現在的教育是像孝全哥這樣愛的教育。」被問到是否有合宿經驗，彼此是否情誼更深？他笑說：「你看我跟大淵感情好嗎，我們合宿了十幾年。」

▲《器子》大淵、小春大銀幕合體。（圖／華映提供）

李杏在片中遭水刑，她坦言當下並沒有想到生命安全的部分，反而是整個拍攝冷到不行：「生命安全的部分是不用擔心，因為嗆到可以立刻終止，吊起來不會真的綁死我，我都是自己舉著的，但冷這件事是終止不了，而且不能澆溫水會有水蒸氣，我下戲之後一直狂抖。」

程雅晨和李沐在片中有激烈的拿刀衝突戲，看來十分驚險，程雅晨說：「李沐有先約我們一起聊戲，我們有先練習一下。」李沐笑說後來去配音時，被自己那場戲嚇到，「我自己的尖叫有點好笑，覺得尖叫聲很荒唐。」

▲李杏在《器子》遭水刑。（圖／華映提供）

4月9日《器子》星光首映會將在西門町電影街封街舉行，包括導演簡學彬、演員張孝全、李沐、婁峻碩、尹昭德、薛仕凌、小春、程雅晨、謝承均、黃禮豐、游安順、于子育、李杏、林映唯、大淵、林鶴軒、吳承洋、游書庭、潘君侖、梁瀚名、陳妤、李悠都將到場，現場也將開放讓觀眾購票入場。