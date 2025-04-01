▲節目以「光怪陸離的愛愛經驗」為題，其中就有人分享車震經驗。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者劉宜庭／綜合報導

女星圓圓近日在節目上分享一段年輕時期的驚險往事，曾與男友在車內約會時，因一時衝動決定在車上進行親密行為，沒想到卻因為不慎踢到排檔桿，導致車輛從停車狀態自動滑行，如今回想仍十分驚險，她也藉此提醒大家千萬別亂嘗試。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲圓圓（右）上節目分享車震經驗。（圖／TVBS）

圓圓表示，當時自己年僅二十多歲，與男友熱戀中愛玩、敢嘗試，有次男友開車邀她到戶外約會，情緒一到兩人就在車內開始親熱。沒想到在「翻雲覆雨」過程中，她的一腳踢中排檔桿，讓車輛從原先的P檔疑似跳到空檔，竟然就這樣慢慢滑出了停車場。

直到車窗突然被外頭路人敲打，才讓兩人瞬間回神，發現車頭已滑出巷口、停在馬路上，而玻璃又是半透明，讓她當場驚呼：「看得到！」情急之下趕緊拉起衣物遮掩，場面尷尬到最高點。路人還以為車內發生意外，差點報警處理。

▲圓圓還原當時狀況十分驚險。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

圓圓苦笑說：「然後重點是我跟大家說，不要亂嘗試，我們真的就只有嘗試那麼一次而已。」她接著分享坊間流傳車子有車神的說法，「我真的覺得車有車神，因為那一次之後，我那時候那個男朋友，他就大小事故不斷，我真的覺得，所以就再也不要嘗試。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：不良示範，請勿模仿！