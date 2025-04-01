趙駿亞家暴再+1！女團偶像提「小三」遭暴打　求償醫藥費挨告恐嚇

▲趙駿亞再度因被指控家暴，躍上媒體版面。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

早有多次對另一半家暴黑歷史的趙駿亞，日前被女友吳婉君提告傷害並聲請保護令，除了坐實他施暴成性，也打臉他過去多次否認兩人交往的謊言。經本刊調查發現，檯面上趙駿亞打過5任女友，當中竟有女團「喬紫喬」的楊喬伊、徐姓資深女演員，更有15年前交往、被漏掉+1的女模前女友！其中楊喬伊2021年曾向趙駿亞追討賠償金，竟反被趙駿亞提告恐嚇取財，遭判處有期徒刑4個月。

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▲楊喬伊離開演藝圈多年，曾在浪LIVE以「喬喬要回來了」之名擔任直播主。（圖／翻攝自楊喬伊浪LIVE）

回顧趙駿亞開始拍戲後，接連大吃窩邊草，歷任女友皆是合作拍戲對象，其中一位是星二代女子團體「喬紫喬」中的楊喬伊（大喬）、也是已故藝人楊忠民之女。2014年，趙駿亞拍攝戲劇《單身有約》，結識楊喬伊進而交往。只是隔年底，楊喬伊發現趙駿亞劈腿另一部戲劇的徐姓女演員，因而提出分手；據悉，兩人為此還規劃了一場「分手旅遊」，但楊喬伊卻因提及小三一事，惹趙駿亞不快，招來一頓暴打，整個人被抓起後重摔在地，導致肩膀關節斷裂，留下後遺症，至今手仍無法高舉。

▲楊喬伊（左）是已故藝人楊忠民之女，曾是女子團體「喬紫喬」其中一員。中為廖紫涵、右為吳喬安。

楊喬伊當時指出，交往時常被趙駿亞賞巴掌，一提分手，對方就開啟瘋狂糾纏模式；直到被趙駿亞摔傷住院後，兩人以30萬元達成和解，才終於得以分手。沒想到2021年，楊喬伊結婚生子後，發現肩膀受傷的後遺症讓她連抱小孩都有困難，只能再動刀治療。

▲趙駿亞和楊喬伊分手後，還不斷透過女方友人試圖求和。（圖／讀者提供）

▲2018年，楊喬伊（右）和已故的高以翔（中）出席同場活動。（圖／翻攝自喬紫喬組合微博）

楊喬伊因而向趙駿亞要求再支付20萬元醫療費用，只是趙駿亞非但不願意，還連打了40通騷擾電話。楊喬伊憤而放話，若不賠償，將把兩人的傷害糾紛告知媒體；沒想到趙駿亞反將一軍，向法院控告楊喬伊恐嚇取財，同年12月底，楊喬伊被判處有期徒刑4個月，得易科罰金。

▲2021年楊喬伊曾向媒體控訴趙駿亞家暴，當時趙駿亞還發聲明指控對方恐嚇取財、加重誹謗。（圖／翻攝畫面）

▲楊喬伊也是趙駿亞眾多受害女友之一，還因向他索取醫藥費遭反告恐嚇。（圖／翻攝自司法院裁判書系統）

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