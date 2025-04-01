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直擊「天花板級啦啦隊女神」河智媛現身西門町！0偽裝狂露蜜大腿

女神降臨1／直擊！河智媛來台吸睛又吸金　西門町大陣仗拍片畫面全都露

▲本刊日前直擊女神河智媛降臨台北市西門町，她為拍攝廣告頭戴著粉紅色貝雷帽與同系色套裝，展現不同於球場上應援的動人風情。（圖／本刊攝影組）

圖文／CTWANT

天花板級啦啦隊女神河智媛今年強勢來台，加入中華職棒啦啦隊成為最強韓籍應援，日前消息曝光隨即引爆話題，讓粉絲相當期待。時報周刊CTWANT在3月20日上午則捕捉到女神河智媛降臨台北市西門町，穿著粉紅色系套裝展現不同於球場上的動人風情，而她身旁還有數十位工作人員圍繞，一起頂著艷陽進行廣告拍攝工作。

女神降臨1／直擊！河智媛來台吸睛又吸金　西門町大陣仗拍片畫面全都露

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▲河智媛在西門町捷運6號出口附近準備進行拍攝工作。（圖／本刊攝影組）

3月20日早晨9點半左右，頭戴著粉紅色貝雷帽與同系色套裝的河智媛，在西門町捷運6號出口附近進行拍攝工作，粗估現場共有超過20多位工作人員，陣仗相當龐大。只見青春洋溢的河智媛，聽從導演指令拿著手機開心地來回走在西門町人行道上，雖然頂著大太陽，但她仍全程展現迷人笑容，非常敬業。

女神降臨1／直擊！河智媛來台吸睛又吸金　西門町大陣仗拍片畫面全都露

▲粗估現場共有超過20多位工作人員，陣仗相當龐大。（圖／本刊攝影組）

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▲在拍攝空檔時，河智媛也特別前往攝影機重看回放畫面，檢查自己剛才的演出有哪些地方需要加強改進。（圖／本刊攝影組）

約莫經過20分鐘的拍攝，河智媛先到一旁的角落休息，接著繼續拍攝不同的特寫鏡頭，而在拍攝空檔時，她也特別前往攝影機重看回放畫面，檢查自己剛才的演出有哪些地方需要加強改進。上午10點多，河智媛脫下套裝，換上露肩粉色緊身上衣，搭配白色短裙，不吝露出招牌蜜大腿，此時隊友溫妮也加入拍攝工作，兩人手上同樣都拿著手機，從拍攝的方式推斷，河智媛應該是正在拍攝手遊廣告。

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▲雖然當日台北出大太陽，但河智媛仍全程展現迷人笑容，非常敬業。（圖／本刊攝影組）

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▲脫下套裝的河智媛，改換上露肩粉色緊身上衣，搭配白色短裙，而同隊隊友溫妮此時也一起加入拍攝工作。（圖／本刊攝影組）

現年23歲河智媛擁有甜美外型與修長美腿，被稱為「蜜大腿女神」，目前為韓職韓華鷹啦啦隊員，過去曾效力韓職LG雙子隊，17歲在燒烤餐廳打工時被LG雙子啦啦隊隊長南宮慧美挖掘，加盟啦啦隊後被譽為「最強女高中生啦啦隊」。此外，河智苑也在韓國天團「Super Junior」超人氣成員金希澈的專屬節目，擔任助理主持。她先前還未正式宣布來台就引發網友討論，正式來台不到1個月的時間就受到廠商青睞，接下廣告代言，吸金能力驚人。

女神降臨1／直擊！河智媛來台吸睛又吸金　西門町大陣仗拍片畫面全都露

▲天花板級啦啦隊女神河智媛今年強勢來台，加入中華職棒啦啦隊成為最強韓籍應援。（圖／侯世駿攝）

事實上，先前河智媛就表示對於台灣職棒啦啦隊應援氛圍十分嚮往，對於自己能來台應援相當開心：「我也想盡快感受臺灣的應援文化和賽場氛圍，之前沒有太多海外經驗，所以今年應該會經常坐飛機。」準備加入台韓兩地奔波的行列，她並不覺得辛苦，「我會展現滿滿的健康活力，帶給粉絲最好的狀態」。

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