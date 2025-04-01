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《創造營》利路修退出演藝圈！　規劃4年「我終於徹底下班了」

記者劉宜庭／綜合報導

利路修來自俄羅斯，2021年因參加《創造營2021》時，頻著厭世態度、一心想回家、要大家別再投票給他而爆紅，卻也發現個性真的不適合，便早在去年12月20日，他就在微博宣布即將在今年的4月1日退出娛樂圈，如今正式離開演藝圈，他最後一次接受訪問，並轉發相關內容宣布：「謝謝大家的支持我終於徹底從娛樂圈下班了。」

▲《創造營》利路修退出演藝圈！　規劃4年「我終於徹底下班了」。（圖／翻攝自微博／利路修）

▲《創造營》利路修退出演藝圈！　規劃4年「我終於徹底下班了」。（圖／翻攝自微博／利路修）

▲利路修正式退出演藝圈。（圖／翻攝自微博／利路修）

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利路修向陸媒坦承，對於這個決定，完全沒有捨不得，也從來不曾將藝人當作長期職業，也毫不掩飾對過去演藝生活的疏離感，「我內心早就不屬於娛樂圈，但還是要繼續參加活動。有時候我在機場，有些粉絲來接我，我已經感覺：『為什麼還來找我？』」

利路修表示，自己從未主動想進入娛樂圈，一切都是意外。「我從小就沒有想得到別人的關注。」本來只是想嘗試些不同的工作，如今適應到可以接受鏡頭拍攝，「但是這個身分，包括生活方式，還是不是我想要的。」

早在4年前，利路修就已開始規劃退圈，包括不再參與公開活動、不接受鏡頭拍攝，不會完全不接觸網路，只想安靜地過普通人的生活，無須為了拍攝特地飛去很遠的地方，也不用特地打扮，待著家一整個月也可以，「也不用顧慮形象，這樣就很好。」

▲《創造營》利路修退出演藝圈！　規劃4年「我終於徹底下班了」。（圖／翻攝自微博／利路修）

▲利路修對於演藝圈生活完全沒有留戀。（圖／翻攝自微博／利路修）

談及為何選在此時正式宣告退出？利路修說，如果他沒說的話，大家可能會以為他還沒退圈、會持續追問下一個行程，因此決定這次就當是最後一次打招呼，「以後就不用再提這個話題了。」也希望其他的工作不會再去找他，給大家一些時間做準備，團隊也一直都知道他的想法。

利路修坦言，部分粉絲可能會難以接受他的選擇，因為他們只看到台前的光鮮亮麗，卻不了解他的真實生活，「我不適合。」對於粉絲起初有可能無法接受，他也表示理解這樣的心情，「相當於我看我喜歡的動漫，我希望它一直會更新，但所有的動漫都有結局。」

▲《創造營》利路修退出演藝圈！　規劃4年「我終於徹底下班了」。（圖／翻攝自微博／利路修）

▲利路修自認不適合娛樂圈。（圖／翻攝自微博／利路修）

起初和公司討論退圈的日期時，利路修選的是4月1日愚人節，當時以為大陸沒有這樣的概念，後來才知道原來都一樣，因此他強調：「沒有什麼騙人的意思，我覺得（4月1日）很不錯，就是有一些好玩的東西。」

利路修指出，藝人這份工作需要隨時保持形象、維持人氣，得罪不得任何人，起初以好奇的心態去嘗試了一遍，但最後發現這項工作需要比較外向、愛社交的人，也需要不斷更新、保持熱度，加上去到哪都有人關注，這些對他而言是一種壓力。

►點我看利路修最後一次受訪影片

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