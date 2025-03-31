金賽綸「在金秀賢床上」熟睡照公開！《橫豎》怒轟：要說謊到啥時？

記者劉宛欣／綜合報導

YouTube頻道《橫豎研究所》主持人金世義在31日金秀賢記者會上，被趕出現場，憤而預告晚間六點會揭露更多證據影片，稍早金世義公開了2018年6月，金賽綸還未滿18歲時，在家中與金秀賢吃飯的親密影片，以及隔天金秀賢唱著《擁抱太陽的月亮》中，他自己演唱的OST〈唯你一人〉的片段，聲稱都是由金賽綸拍攝。此外也加碼曝光兩人其他的約會照。

▲金秀賢傳送過2015年金賽綸的照片。（圖／翻攝YouTube／橫豎研究所）

金世義拿出一段先前就曝光的2016年對話截圖，當時金秀賢傳送了一張2015年12月12日金賽綸15歲時的照片，讚嘆「這太可愛了」，指出兩人就是從2015年便開始交往，另一張照片則是金賽綸躺在疑似是金秀賢房間床上睡覺的模樣，金世義嗆聲「我們有很多照片跟影片，你會有報應的，為了保護故人名譽才只公開到這種尺度，看你要說謊到什麼時候」。

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▲金賽綸疑似睡在金秀賢床上的照片。（圖／翻攝YouTube／橫豎研究所）



▲金秀賢與金賽綸被曝光新的約會照。（圖／翻攝YouTube／橫豎研究所）

此外，金世義還曝光了一連串金秀賢、金賽綸在不確定的時間點，去滑雪的貼臉約會照，並預告接下來會繼續曝光，呼籲金秀賢早日道歉，否則會繼續釋出更多證據。