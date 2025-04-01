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曾捧紅宋芸樺　知名樂團解散9年...愚人節驚喜宣布復出開唱！

記者蔡琛儀／台北報導

以厭世絕望風格加上獨特唱腔的搖滾樂團「那我懂你意思了」，於2016年正式宣告解散，在沉寂近十年後，於今（1日）宣布將以樂團初代成員的組合，包括主唱修澤、貝斯手騰逸、鍵盤手金金、鼓手大爆的編制正式回歸！

▲▼那我懂你意思了確定以初代成員回歸。（圖／笨道策展有限公司提供）

▲「那我懂你意思了」確定以初代成員回歸。（圖／笨道策展有限公司提供）

「那我懂你意思了」從2010年開始活躍，隔年推出首張專輯《沒有的,啊!?》即入圍第二屆金音創作獎，包含最佳新人（團）獎、最佳創作歌手、最佳搖滾專輯、最佳搖滾歌曲四項提名，更以歌曲〈所以我停下來〉為人所知，宋芸樺和當時男友演出這首歌的MV，更成為她踏入演藝圈的關鍵。

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2012年成員編制上做了更動調整，發行了第二張專輯《原諒我不明白你的悲傷》，也受邀至北京、上海等多個大型音樂祭演出，並在Legacy Taipei舉辦專場，創下完售佳績。2014年第三張專輯《沒有人在乎你在乎的事》發布後，隨即逐漸消失在眾人視野中，令大家十分不捨。

「那我懂你意思了」主唱陳修澤於今年初舉辦個人專場「Slumberland 夢鄉」，特別嘉賓便邀請到了第一張專輯的原始成員，睽違12年再次合體，引發觀眾踴躍討論，如今終於確定復出，還將把復出後第一場演出獻給2025野人祭，瞬間引發討論。

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