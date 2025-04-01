韓網不滿金秀賢記者會表現！投訴 《山寨人生》收到Disney+回信了

記者劉宛欣／綜合報導

南韓知名演員金秀賢在記者會上的表現與說詞，持續引發社群熱議，似乎未能逆轉輿論劣勢。他主演的Disney+影集《山寨人生》，也因受其影響而宣布暫不上架，這次記者會風波延燒期間，有網友寫信向Disney+方詢問處置方式，Disney+方僅低調表示「目前尚無計畫」，該網友將回信上傳至知名論壇theqoo，迅速引起討論。

▲金秀賢主演的《山寨人生》恐無限期延播。（圖／翻攝自Disney+）

不少網友向Disney+投訴金秀賢，喊話盡快向金秀賢求償，對此，Disney+回應表示該作目前並未列入近期的上架計畫，卻未對是否永久取消該作品或後續計畫做出更進一步的說明。此舉引發了網友間的激烈討論，部分網友對迪士尼的態度感到失望，認為其處理方式過於模糊，缺乏誠意，並且指出事情發展到現在地步，似乎不宜再繼續拖延。

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▲網友曬出Disney+回覆。（圖／翻攝自theqoo）

金秀賢主演的《山寨人生》第一季早已拍完，已經進行到第二季拍攝，部分戲份已經拍完，如今卻因私生活爭議延燒，使得戲劇公開與否出現變數，片商起初表示「如期拍攝」，後來因為抵擋不住輿論壓力，已經於3月21日，向韓媒證實「經過謹慎討論後，《山寨人生》上架計畫決定保留。」