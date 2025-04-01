「最強高中生」Ray登《GQ》秀台灣護照！　親曝近況：已搬到美國

記者蕭采薇／綜合報導

「台灣最強高中生」直播主Ray在歐美擁有高知名度，他近來登上美國版《GQ》，介紹自己10樣不可或缺的物品，第一樣拿出的就是台灣護照。Ray也透露，已經拿到美國簽證，並住在好友Kai提供的500萬美金的豪宅中，和另外幾位直播主「兄弟」住在一起，共同打拚。

▲Ray拿出台灣護照。（圖／翻攝自YouTube／GQ Sports）

Ray登上美國版《GQ SPORTS》影片，在介紹自己10樣不可或缺的物品，他首先拿出的就是台灣護照和美國簽證。他透露自己現在已經在美國展開新生活，「謝謝上帝、KAI，還有網路。」並表示在台灣簽證面試時，他明確表示：「我必須去美國，我朋友都在那裡，我想尋求更多機會。」

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▲Ray一次在日本與當紅直播主Kai的巧遇，為自己打開了美國夢大門。（圖／翻攝自IG）

Ray第二樣拿出的東西，則是同樣台味十足的「維力炸醬面」，他介紹：「如果你來自台灣，你一定知道這個。晚上12點肚子餓，就是這味了，讚爆！」同樣讓Ray覺得不可或缺的，還有來自台灣的珍奶。

▲Ray在歐美人氣超夯，因此有了「台灣最強高中生」稱號。（圖／翻攝自IG）

影片上線11小時，已經將近百萬點擊，讓不少台灣網友稱讚Ray不只是「最強高中生」，還是名副其實的「國民外交官」。而先前Ray曾在instagram限時動態貼出軍裝影片，上頭還有中華民國的國旗，不少人以為他已經服役，不過Ray先前在直播時則表示，剛剛高中畢業的他目前還沒有當兵，照片疑似是拍攝影片時的道具。