金秀賢遭諷「複製《星你》千頌伊戰術」！　網挖出12年前片段笑瘋

記者劉宛欣／綜合報導

南韓演員金秀賢捲入與已故金賽綸戀情爭議，沉默21天後於31日親自現身召開記者會，當場情緒激動落淚。他否認故人家屬提出的指控，並向因事件受到影響的粉絲及工作人員道歉。然而，南韓網友對此並不買單，批評他在記者會上的表現過於刻意，形容為「另一場表演」，穿著一身黑、化全妝、頭髮也細心打理，但卻刻意不刮鬍子，讓人感到矛盾。

▲金秀賢在記者會上的表現引發熱議。（圖／路透）

金秀賢在記者會上的表現引起社群熱烈討論，有網友挖出當年他與全智賢主演的經典韓劇《來自星星的你》片段，該片段中，全智賢飾演的大明星「千頌伊」面臨事業危機，洪真慶飾演的好友建議她在記者會上妝容要展現憔悴模樣、穿著黑色衣服、視線向下15度，一副憂鬱、悲傷的樣子，以博取大眾同情。網友分享對比影片後直言「根本神預言」、「他是在家複習舊作吧」。

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▲網友翻出《來自星星的你》片段。（圖／翻攝自YT）

金秀賢在記者會上否認與金賽綸未成年時交往的指控，強調相關傳聞都是捏造，稱將爆料對話送至鑑定機構，分析結果顯示2016年、2018年的對話截圖明顯不是同一人，還透過律師宣布，已向《橫豎研究所》、金賽綸遺屬提起誹謗刑事訴訟、民事訴訟，要求賠償120億韓元（約27億台幣），同日晚間，就又被《橫豎研究所》丟出2018年的親暱照片、影片打臉。