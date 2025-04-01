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薔薔脫稿「當眾脫褲」來賓都傻眼！超羞畫面全放送 節目急P來不及了

記者潘慧中／綜合報導

《同學來了》最近發想了「外國型男的審美觀」企劃，邀請5位女來賓，先是以背影示人，再讓5位外國男來賓分享「哪個女生背影走在你們國家的路上最有可能被搭訕」。沒想到，薔薔始終沒被選中，最後氣到脫褲秀身材，當場嚇壞主持人安心亞！

▲▼薔薔。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）

▲薔薔錄影時，身材一直不受外國人青睞。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）

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薔薔等了20多分鐘都沒有講到話，一轉身就開嗆5位男來賓，「那幾個人不是我的菜，誰跟那幾個咖啊拜託！男人只有我要不要的份，怎麼由他來選擇我？！」

▲▼薔薔。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）

▲薔薔開嗆5位外國男來賓。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）

關於身材，薔薔也想為自己發聲，「我全身健身的你還看不出來？」接著轉身秀背肌，作勢想脫褲子的時候，「我屁股是最有彈性，而且是最大的」，但全部男來賓嚇得急忙阻止。

▲▼薔薔。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）

▲薔薔先秀背肌。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）

沒想到，薔薔還是脫稿演出了，下秒直接拉下拉鍊，秀出引以為傲的臀型，「你說我沒有屁股？你說我沒有身材？怎麼可能！」後製本來有P上一個「羞」的圖案，但因為沒有P全程，所以粉色內褲還是在鏡頭前放送了，不只全體男來賓傻眼，安心亞也嚇到尖叫！

▲▼薔薔。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）

▲▼薔薔。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）

▲▼薔薔。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）

▲▼薔薔。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）

▲▼薔薔。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）

▲薔薔突然脫褲的舉動嚇壞男來賓和安心亞。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）

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