Lucas黃旭熙宣佈台灣出道！　接下戲劇處女作告白：很愛很愛台灣

記者蕭采薇／台北報導

韓團NCT前成員Lucas（黃旭熙）2021年因私生活爭議重創形象，沉潛了三年之後，在去年透過紀錄片再次向粉絲和大眾表達深刻反省和誠心道歉，並強調自己對於演藝事業的決心後。他1日再正式宣佈將正式投入台灣戲劇的拍攝，黃旭熙表示：「真的很愛很愛台灣！」

▲黃旭熙將正式投入台灣戲劇拍攝。（圖／SM ENTERTAINMENT提供）

目前正在籌備期的黃旭熙，包括表演課、舞蹈課、肢體課、拳擊訓練都是必備的行程，他也透露：「台灣的朋友們都非常溫柔，總是把不好意思和謝謝掛在嘴上，非常有禮貌又親切。台灣的食物也非常好吃，我最喜歡吃滷肉飯還有台式火鍋！真的很愛很愛台灣！」

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黃旭熙透露，一直想學的吉他，覺得能自彈自唱的人很帥，但是先前沒有機會和時間，這次終於能學到夢寐以求的吉他，雖然只是初學者，但他也承諾：「我會努力學習，希望之後有機會可以自彈自唱給大家聽。」

▲黃旭熙學吉他圓夢，希望能學會自彈自唱。（圖／SM ENTERTAINMENT提供）

將在台灣獻出他的戲劇作品處女作，黃旭熙得知將開啟演員身份，而且是在台灣拍攝，他興奮的說到：「我真的超級開心也很感謝導演和劇組能給我機會，這次是我第一次演戲，真的很緊張！不過導演和劇組、老師們都給了我非常多的意見，讓我可以好好全心準備，我會好好認真努力把戲拍好，請大家期待一下，希望大家會喜歡。」而目前也陸續有許多台灣的工作正在洽談中。

▲黃旭熙將正式投入台灣戲劇拍攝，並透露想和許光漢合作。（圖／SM ENTERTAINMENT提供）

即將投入台灣劇組工作的他，也分享自己對台灣影視的欣賞：「我最近做功課的時候看了電影《周處除三害》，我覺得劇情真的很刺激，動作戲也很帥，是一部讓我印象非常深刻的台灣犯罪電影。被問到有沒有想合作的台灣演員：「像我這樣的戲劇新人，每個前輩都會是我想合作和學習的對象，如果真的選出一位的話，我想應該是許光漢前輩，因為我身邊好多人都很喜歡許光漢前輩的戲，尤其我看了他在韓國拍的影集，真的超級帥，希望未來有機會能和他一起合作。」

▲黃旭熙將在台灣以演員出道。（圖／SM ENTERTAINMENT提供）

從去年發行個人單曲後就全心投入各種訓練，黃旭熙也藉此想跟一路陪伴他的歌迷說：「大家好久不見！很驚喜吧？大家應該也沒想到我會拍戲吧?這段期間我希望更專心、更努力的在準備拍攝的功課，所以沒有辦法和你們在社群媒體上多多互動，真的很抱歉，希望你們可以先期待我之後的作品，我一定會好好表現、好好加油的。這也是我出道之後，第一次在台灣的演出，希望台灣的歌迷們也能喜歡這部戲，也希望能多多支持我，希望很快可以和大家！真的謝謝。」

▲黃旭熙因私生活爭議重創形象，沉潛了三年之後首次投入演員工作。（圖／SM ENTERTAINMENT提供）