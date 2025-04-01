金秀賢公司驚傳「嚴重財務危機」！帳上現金見底　連清潔外包都喊停

記者劉宜庭／綜合報導

金秀賢昨（3月31日）現身記者會，情緒激動大哭，對於連日來的爭議與指控全盤否認，但仍無法止血風波，如今更傳出開設的經紀公司面臨財務危機，甚至被爆暫停了與外包清潔公司的合約。

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據韓媒《Newsen》報導，一名熟知Gold Medalist內情的併購（M&A）專家透露，金秀賢表哥與李沙朗共同開設經紀公司GoldMedalist帳面上，原本一直維持的20至30億韓元（約台幣4,800萬至7,200萬元）的餘額，但如今傳出可用現金已接近「見底」狀態。

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▲金秀賢公司傳出財務危機。（圖／達志影像）



據該名專家說法，金秀賢代言的20多個廣告遭全面下架後，雖然目前尚無廠商正式提出違約賠償，不過由於代言費用需按比例退還，加上取消既定活動與公司固定支出，才會導致帳戶幾乎見底。

此外，業界瘋傳Goldmedalist目前正積極尋求外部投資，但這項消息尚未被證實。一名金融界人士更爆料Goldmedalist除了忙著籌錢，最近甚至傳出暫停了與清潔外包業者的合約，「如果是真的，接下來可能還會出現員工裁員或內部重整。」

▲金秀賢昨在記者會上爆哭。（圖／路透）

金秀賢昨在記者會上表示與金賽綸交往1年，期間女方並非未成年狀態：「我沒有在她還是未成年時與她交往。她因為我經紀公司公司對其逼債而做出悲劇性選擇的說法，也並非事實。」

隨後，金秀賢的律師表示，已針對金賽綸的遺屬、自稱為阿姨的匿名人士，以及《橫豎研究所》，依據相關法條中有關誹謗的內容，正式提出刑事告訴，並且向法院提交了總額達120億韓元（約2.7億台幣）的民事損害賠償訴訟狀，法院目前已經受理此案，預計將由3名法官組成的民事合議庭負責審理。