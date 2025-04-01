曾國城被爆載女星「車內摸大腿」2度出手！　她再去錄影竟遭辭退

▲曾國城（左）2005年遇見老婆劉晏鈴（右），兩人一見鍾情，結婚19年來，每天睡前都會花時間聊天，分享彼此的一天，讓感情保持在最佳狀態。（圖／鏡週刊提供）

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就在曾國城打算出國休假，業界盛傳箇中奧祕，不只因他失言、黑歷史連環爆，而是近期可能再爆#MeToo風波。日前本刊就接獲讀者爆料，曾國城曾在收工後，私下以順路的名義，載著甜美的女星A回家，兩人在車上聊得很開心，氣氛一片和樂，或許就是太放鬆，曾國城竟在車行過程中有意無意開始試探女方的界線。

當時曾國城伸出右手撫摸上了女星A的大腿，就在肌膚之親的一刻，氣氛瞬間凍結，變得尷尬。只是女星礙於曾國城既是主持人又是綜藝圈的前輩，不能直接撕破臉，當場只能硬擠出笑容，默默地撥開曾國城的手，意識到女方的抗拒後，曾國城仍二度進攻，拍了兩下女星的大腿。

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▲曾國城（右）與徐乃麟（左）主持《天才衝衝衝》多年，Albee范乙霏（中）曾是助理主持人。（圖／翻攝自天才衝衝衝臉書）

最後女星A只能往車門方向挪動，拉開兩人距離，避免進一步接觸，後來被吃了豆腐的女星A忍不住向好友哭訴此事，才讓此事傳開。原以為下了車門，一切就此打住，沒想到當女星A回到節目主持群工作，在錄影完後卻被製作單位當場辭退。

當時有一說是女星A離開了節目所屬的製作公司，已非「自家人」，另外，也有耳語傳出是因為拒絕了曾國城而被拔除，不管是什麼說法，都讓她大受打擊，哭了好幾天。

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