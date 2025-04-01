Andy真的搬離10年小套房！　房東重新招租找房客「最新價格曝光」

記者孟育民／台北報導

YouTuber「眾量級 CROWD」Andy日前和家寧撕破臉，指控10年新血全沒了，事後張媽甚至對Andy提告。Andy上個月更新影片透露決定離開租了10年的小套房，發願希望未來可以搬進屬於自己真正的家。然而有網友發現屋主近日刊登位於新莊的小套房資訊，售價也不是原先的6000元，變成8000元，漲了2000元，掀起外界討論。

▲Andy日前搬離住了10年的小套房。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

事實上，Andy搬離居住10年的小套房，在影片中記錄了整理行李的過程，斷捨離了不少東西，不過選擇留下先前眾量級時期與家寧一起出的桌曆，感性表示「對我人生來說也是很重要的過程」，此外還有獵人卡包、人生第一次出國的機票。期間還挖出了眾量級10萬獎牌，可惜百萬獎牌不在他手上，無奈表示「過去的事情就過去吧」，由於他個人頻道也已衝破200萬訂閱，樂觀表示未來要向子孫炫耀自己是曾經拿過兩個百萬獎牌的YTR。

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Andy花了許多時間與小套房道別，感性地說「很謝謝你讓我發揮很多瘋狂的想法，把你這樣改造來、改造去，一下子藍色一下子粉色，然後胡搞瞎搞，你都沒生氣吧？謝謝你帶給我的一切美好」。