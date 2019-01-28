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小丑獨立電影《Joker》拍成限制級　「拍攝時重寫劇本」

《小丑》獨立電影（Joker）。（圖／《小丑》劇照、翻攝自推特／Warner Bros. Pictures）

▲瓦昆費尼克斯扮演的「小丑」Arthur Fleck。（圖／翻攝自陶德菲利普斯IG、劇照）

記者許瑞麟／綜合報導

由瓦昆費尼克斯（Joaquin Phoenix）主演的《小丑》（Joker）獨立電影已經殺青，但相關細節仍相當保密，近來參演的《死侍2》女星薩琪畢茲（Zazie Beetz）稍微透露一些祕密，其實在拍攝時，劇本有重新修改過。

本片自2018年9月初展開製作，12月中旬開拍，在那段時間裡，一直都有片場照流出，薩琪畢茲接受《MTV News》專訪時表示，還沒有看過剪輯過的版本，但是「劇本很棒」，在拍攝時劇本也大幅修改過，「我們走進導演陶德菲利普斯（Todd Phillips）的拖車裡，然後寫下晚上的場景，接著開始拍攝。」

《Joker》薩琪畢茲（Zazie Beetz）。（圖／《Joker》劇照）

▲薩琪畢茲在《Joker》裡的扮相。（圖／《Joker》劇照）

目前確定的是，薩琪畢茲在片中飾演Sophie Dumond，為一名單身母親，和小丑Arthur Fleck有種特別的聯繫，片場照可以看到2人有不少對手戲。

本片由《醉後大丈夫》陶德菲利普斯執導，他也和《燃燒鬥魂》Scott Silver一同負責劇本，為R級片，其他演員包括勞勃狄尼洛（Robert De Niro）飾演Murray Franklin、布萊特考倫（Brett Cullen）飾演Thomas Wayne、童星Dante Pereira-Olson飾演年輕版的Bruce Wayne、道格拉斯賀智（Douglas Hodge）飾演Alfred Pennyworth。

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小丑, joker, 瓦昆費尼克斯, Joaquin Phoenix, 薩琪畢茲, Zazie Beetz

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