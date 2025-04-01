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愚人節震撼彈！S2O Taiwan首波卡司曝光　天團5566不能亡確認參戰

記者蕭采薇／台北報導

「S2O Taiwan潑水音樂節」1日宣布首波卡司陣容，有許多人的青春回憶「亞洲天團」之稱的台灣男團5566今年確認參戰，將在人氣舞台MONEYBUNNY開唱，還會帶來一段電音版本的驚喜演出，網友已在敲碗《我難過》、《風雲變色》等經典金曲在現場大合唱。

▲S2O Taiwan首波卡司曝光，5566確認參戰。（圖／S2O Taiwan提供）

▲S2O Taiwan首波卡司曝光，5566確認參戰。（圖／S2O Taiwan提供）

今年邁入第6屆的S2O Taiwan，繼去年邀請到金曲歌王翁立友開唱《我問天》後，今年再邀請到有5566登上人氣舞台MONEYBUNNY開唱。由於今天是4月1日愚人節，許多粉絲看見訊息仍不敢置信，興奮大喊：「太強大了！應該不是愚人節玩笑吧！？」、「56不能亡！」

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這是5566首度降臨S2O Taiwan濕身演出，5566開心表示：「這是56第一次參與S2O的演出，也知道這是每年夏天最盛大的盛事，我們感到非常的興奮，同時也準備很多很經典、很好聽的歌曲會在當天演唱，也希望現場所有朋友會聽得開心，期待跟大家見面，希望那天所有的朋友都能夠來現場跟我們一起度過美好的夜晚。」

▲S2O Taiwan首波卡司曝光，5566確認參戰。（圖／S2O Taiwan提供）

▲人氣舞台MONEYBUNNY深受年輕人喜愛。（圖／S2O Taiwan提供）

許孟哲特別說：「夏天就是要玩水，邊玩水邊聽音樂才叫Party，這麼High的活動我們也不想只有表演，準備好水槍要跟大家玩了，很期待可以跟大家一起在大佳河濱公園Party！」

除了5566之外，S2O Taiwan今天也公布超人氣的國際級DJ即將來台：以一首洗腦旋律「Da, Da, Da, Uh, Uh」的熱門單曲《Piece Of Your Heart》紅遍全球的義大利人氣天團MEDUZA（梅杜莎）將在S2O主舞台演出，卡司陣容，將陸續公開，票券已開賣。

 

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S2O Taiwan潑水音樂節, S2O Taiwan, S2O, 5566

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