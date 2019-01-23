《復仇者聯盟4》玩具又洩密　除了鷹眼還有她加入大戰！

▲傑瑞米雷納補拍中。（圖／翻攝自傑瑞米雷納IG）



記者許瑞麟／綜合報導

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）目前正在補拍中，先前漫威總裁凱文費吉（Kevin Feige）才說預告和素材，只會取材自正片前15到20分鐘，讓粉絲只能從外傳的消息推測細節，而現在眼尖的粉絲發現玩具疑似再度洩漏了小祕密。

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飾演「鷹眼」的傑瑞米雷納（Jeremy Renner）近來曬出片場照，在黑白照片中，他皺著眉頭，直盯著鏡頭，模樣十分帥氣，並稱自己的拍攝工作快要完成。他也是繼「葛摩菈」柔伊莎達娜（Zoe Saldana）、「涅布拉」凱倫吉蘭（Karen Gillan）後，進行補拍的演員。

▲浪人（Ronin）造型。（圖／翻攝自Reddit）



▲女武神出現在公仔中。（圖／翻攝自Reddit）



鷹眼在《復仇者聯盟3：無限之戰》徹底神隱，因此出現在《復仇者聯盟4：終局之戰》預告時，引起粉絲暴動，畫面更顯示他已經成為「浪人（Ronin）」，但對於他為何有了新身分，勢必得等到電影上映才會揭曉。

而在Reddit論壇上熱烈討論的，便是角色們的相關玩具公仔，可以看到蜘蛛人、雷神索爾、美國隊長、黑豹、浩克等人，連沒有出現在《復仇者聯盟3：無限之戰》中的「女武神」瓦爾基麗都在其中，疑似透露該角色會加入戰局。

部分角色還穿著白色特製戰袍，有外媒指出，可能和進入量子領域有關係。而鷹眼的名字直接被改成「Ronin」，只見他戴著黑色面罩，也更讓人期待他在《復仇者聯盟4：終局之戰》將會有所發揮。