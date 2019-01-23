ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《復仇者聯盟4》玩具又洩密　除了鷹眼還有她加入大戰！

「鷹眼」傑瑞米雷納（Jeremy Renner）補拍《復仇者聯盟4：終局之戰》。（圖／翻攝自傑瑞米雷納IG）

▲傑瑞米雷納補拍中。（圖／翻攝自傑瑞米雷納IG）

記者許瑞麟／綜合報導

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）目前正在補拍中，先前漫威總裁凱文費吉（Kevin Feige）才說預告和素材，只會取材自正片前15到20分鐘，讓粉絲只能從外傳的消息推測細節，而現在眼尖的粉絲發現玩具疑似再度洩漏了小祕密。

►更多【漫威】相關新聞 

飾演「鷹眼」的傑瑞米雷納（Jeremy Renner）近來曬出片場照，在黑白照片中，他皺著眉頭，直盯著鏡頭，模樣十分帥氣，並稱自己的拍攝工作快要完成。他也是繼「葛摩菈」柔伊莎達娜（Zoe Saldana）、「涅布拉」凱倫吉蘭（Karen Gillan）後，進行補拍的演員。

《復仇者聯盟4》玩具又洩密。（圖／翻攝自Reddit）

▲浪人（Ronin）造型。（圖／翻攝自Reddit

《復仇者聯盟4》玩具又洩密。（圖／翻攝自Reddit）

▲女武神出現在公仔中。（圖／翻攝自Reddit

鷹眼在《復仇者聯盟3：無限之戰》徹底神隱，因此出現在《復仇者聯盟4：終局之戰》預告時，引起粉絲暴動，畫面更顯示他已經成為「浪人（Ronin）」，但對於他為何有了新身分，勢必得等到電影上映才會揭曉。

而在Reddit論壇上熱烈討論的，便是角色們的相關玩具公仔，可以看到蜘蛛人、雷神索爾、美國隊長、黑豹、浩克等人，連沒有出現在《復仇者聯盟3：無限之戰》中的「女武神」瓦爾基麗都在其中，疑似透露該角色會加入戰局。

部分角色還穿著白色特製戰袍，有外媒指出，可能和進入量子領域有關係。而鷹眼的名字直接被改成「Ronin」，只見他戴著黑色面罩，也更讓人期待他在《復仇者聯盟4：終局之戰》將會有所發揮。

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24

老公坦承和夜店妹炒飯！　 林采緹崩潰大哭後「冒異常反應」

推薦閱讀

黑寡婦熬了9年！　獨立電影2月底開拍

張藝謀5度角逐金熊獎！新片《一秒鐘》入選柏林影展競賽片

2019奧斯卡入圍遺珠滿地！　3部片完全消失在名單中

《不可能的任務》已死角色回歸？　導演：一切都有可能

《金牌手》卡關3年連換4導演　傳查寧塔圖乾脆自己當！

最好聽的賽車劫盜片！　《玩命再劫》續集初稿劇本完成

DC《水行俠》發威後還有《沙贊！》　新預告洩新畫面！

《大黃蜂》洗刷變形金剛惡評！　傳要拍續集「合體柯博文」

網瘋傳「她是鋼鐵人的女兒」　《復仇者聯盟4》補拍中

《異裂》最初結局不一樣！　「最後一句話」藏暗示

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

爆小三毀婚！鄭人碩「親密同車」小薰畫面流出　前妻中指怒譙：最毒婦人心是妳

鄭人碩離婚後大方示愛！　小薰這樣回...難怪前妻氣炸

尾牙送了2千萬還被拱加碼！　老闆懶得抽「豪氣一句話再噴4000萬」人人有獎

證實孫生離開《麻辣》　利菁嘆「不爽就說不來」：了解我的為難嗎？

還記得「薇薇德德」嗎？　友爆分手真相：女的跟人跑了

影片曝光！女歌手「台上飆高音猝死」　碰！倒下撞擊全場尖叫

老公坦承和夜店妹炒飯！　林采緹崩潰大哭後「冒異常反應」…露餡婚姻危機

孫生丟《麻辣》主持棒！　「被酷炫害慘」：回不去了

Hebe隨身化妝包「掏出整條捲尺」　自爆用途…網融化：戳中萌點

法拉利姐被爆「10年前男人照」！　平胸激短髮差很大

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

復仇者聯盟4：終局之戰, Avengers 4：Endgame, 漫威, 鷹眼, 傑瑞米雷納, Jeremy Renner, 女武神

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 白雲狂鏟42kg「為何通告沒了？」　製作人直白：你應該退出綜藝圈
  2. 《屍樂園》續集劇情曝光　10周年有「新品種活屍」！
  3. 曾莞婷中標「A型流感」　持續發燒…被診所誤診是感冒！
  4. 王家梁花4千買VIP追朴敏英　竟幻想幫做「這件事」
  5. 林子閎入行7年慣性失眠　鍾瑶：憂鬱症前兆？　
  6. 「看電影」直播史上最忙！嚴正嵐、大鶴、林柏宏都來啦~
  7. 方駿悲喪妻4年獨自養小孩　12歲大眼萌女曝光：像媽媽
  8. 《復仇者聯盟4》玩具又洩密　除了鷹眼還有她加入大戰！
  9. 邱澤、謝盈萱陪你過農曆年！《誰先愛上他的》宣布再上架
  10. 楊晨熙曝大飛愛買單「超怕慘賠」男友建議秒打槍

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366