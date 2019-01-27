22歲女優出道8個月「薪水是以前上班20倍」！　AV達人算出驚人數目

記者劉宜庭／綜合報導

日本AV文化盛行、競爭激烈，女優外表光鮮亮麗，私下卻承受著一般人無法想像的壓力，不少人也好奇，AV女優的薪水到底有多高，才會讓部分女優就算瞞著家人也要入行？對此，富田優衣近來受訪時，也鬆口吐露其中內幕。

▲AV女優富田優衣出道8個月，至今已經拍了超過100部作品。（圖／翻攝自富田優衣推特）



22歲富田優衣從AV界出道僅8個月，至今已經拍攝超過100部作品，她近來上日本節目受訪透露，曾在一個禮拜內，就拍出6部片，工作量相當大，雖然很累，但她樂此不疲，之後還想嘗試各種不同的拍片類型。

最初會想踏入AV界，富田優衣坦言，是因為崇拜AV女團「惠比壽麝香葡萄」，覺得可以一邊當偶像、一面拍AV很酷，所以才毅然決然地，從原先從事的醫療產業單位離職，月收入也出現驚人變化，她雖然未說出具體金額，但直言當了AV女優後，薪水是過去當醫療事務員上班時的20倍。

▲富田優衣上節目驚爆當AV女優後，薪水是以前上班的20倍。（圖／翻攝自日本節目《転職さんいらっしゃい！》）



對此，AV達人「一劍浣春秋」發文分析，以一般日本大學生畢業後的月收入平均來算，他推估富田優衣月收入可能達台幣99到113萬之間，他也忍不住驚嘆，「這可不是一筆小數目啊。」

雖然如今擁有高月薪，富田優衣表示，這些錢目前只花在食宿，以及買齊先前還欠缺的家具，並沒有拿去揮霍。此外，雖然已經出道8個月，但家人至今還不知道她轉職當AV女優，她表示，希望能努力爬到更高的位置，等自己紅到家人都知道了再說。

▲富田優衣坦言家人還不知道她轉行拍AV。（圖／翻攝自富田優衣推特）