妻挺7月孕肚「人肉佔車位」遭逼！　哈孝遠當街開吵…還原護妻真相

娛樂中心／綜合報導

一名網友25日晚間在「爆怨公社」PO文，控訴藝人哈孝遠與路人發生爭吵，還當街將車打橫、擋了兩個車道，他將過程錄下，反遭嗆聲「說什麼我這種次等公民，沒資格拍他，也沒資格PO到網路。」對此，哈孝遠事後也做出回應，並親自還原整件事情的始末。

▲哈孝遠遭網友指控當街爭吵。（圖／翻攝自臉書「爆怨公社」）



該名網友指出，當晚開車經台北捷運劍潭站，把車停下來等人時，聽見後方一直有人按喇叭，原以為是自己擋到別人，沒想到轉頭一看，竟是藝人哈孝遠和他老婆，「車打橫擋到兩個車道在跟一位停在停車格的人在爭論吵架。」他原本懷著好意提醒哈孝遠，「你這樣停車已經擋到後面的人了。」沒想到對方並未理會，他便開始錄影。

網友表示：「他發現我在錄影才慢慢的把車往前移，之後他跟那位停在停車格的人吵完又來我車旁跟我嗆聲，說什麼我這種次等公民，沒資格拍他，也沒資格po 到網路 請問一下，藝人可以隨便這樣侮辱人嗎？今天他不擋道，我會發現是他嗎？」

對此，據《聯合報》報導，哈孝遠透露，當時他帶著懷孕約7個月的老婆外出吃飯，發現對向車道的停車格有位子，於是請太太先下車走到車格內，然而當他正在迴轉時，另外一台車從後方要直接開進停車格，儘管太太仍站在格子內，對方仍繼續開，最後老婆只好往人行道上跳，「我後來過來跟他理論，那人說車位是給車停的，不是給人停的，但我氣的是，我老婆懷孕大腹便便，那動作很容易讓我老婆受傷。」

▲哈孝遠老婆瑄瑄如今已懷孕約7個月。（圖／翻攝自哈孝遠IG、資料照／記者許逸群攝）

雙方爭執了一陣子後，哈孝遠發現有另外一個人在拍他，聽見對方喊「你擋到別人了」，他便把車移好，事後越想越氣，才會又去和該名錄影的男子爭吵，對方指控他影響交通，他則回覆，「你不知道我在處理糾紛，你自己的車也停在黃線上，憑什麼拍我？」對方稱黃線可以停，哈孝遠則指出，「黃線是給人臨停的，而且該閃黃燈。」

哈孝遠坦承，過程中雙方口氣都不好，不過面對該名網友指控他罵出「次等公民」，他則澄清，自己絕對沒有說出這4個字，自己當時的原話是「像你這種人這樣憑什麼拍我」，意思是指對方也違規。不過，經過冷經過後，他也認為該名網友其實沒有錯，認同遇上交通糾紛時，錄影存證的動作是對的，「當時我自己在情緒上，我沒想跟人吵架的意思。」