0妝髮拍孕婦寫真！　《大學生》林舒語「穿這樣」兒子拒合照羞爆

記者潘慧中／綜合報導

林舒語以「黎兒」為名從《大學生了沒》出道，2015年閃婚育有一子「多多」，不久前成功懷上二寶，如今約已有8個月身孕，24日幸福公開孕婦寫真照，她透露拍攝期間發生了一段小插曲，導致兒子不願意一起拍，拍攝一度匆匆結束。

▲林舒語懷孕身材還是很好。（圖／翻攝自Instagram／jpbrucewind）



照片中，可以看到林舒語接連換了兩套衣服，身穿芥黃色高領毛衣，露出明顯隆起的孕肚，搭配婚紗裙十分浪漫，全家人穿上同色系服飾，隨興坐在草皮上，兒子則是燦笑坐在她的裙襬，雖然沒有太多互動，卻仍感受到最平凡的幸福。

▲林舒語拍孕婦寫真。（圖／翻攝自Instagram／jpbrucewind）



場景移到室內，林舒語換上杏色麻花上衣，短版剪裁襯托出圓滾滾的孕肚，簡單搭配一件小褲褲躺在床上，老公則是依偎在她的肩頭，兒子單穿尿布露出羞笑，互動超有愛。

▲林舒語挺8個月大肚入鏡。（圖／翻攝自Instagram／jpbrucewind）



林舒語透露第一胎就有拍孕婦寫真，懷了二寶後，她就開始猶豫是否有再拍的必要，直到看到其他人有大寶入鏡的孕照超可愛，她才下定決心再拍一次，這次改走簡單路線的她透露，不但完全沒有妝髮，而且只準備了2套服裝。

▲林舒語懷第一胎時就有拍過孕婦寫真。（圖／翻攝自Instagram／jpbrucewind）



值得一提的是，林舒語透露拍攝第一天，由於老公仍在大陸，她就先和兒子單獨拍攝，沒想到，兒子卻因為她穿太少、害羞到不願意一起拍，所以當天只拍了1個多小時就結束了。老公隔天回家後，她想出一個妙招，就是故意讓兒子穿尿布入鏡，「這樣他就不會覺得我羞羞臉！因為他也穿尿布。」不少網友都很期待最終成果照的釋出。

林舒語臉書全文：

上一胎很認真的拍了孕照⋯⋯⋯

這次就一直在想是否還需要拍？！

但看了人家有大寶一起入鏡的孕照就覺得好幸福好可愛！！

決定還是簡單拍一下

謝謝小貓。dear Rui Gallery一知道我有想拍的想法 就立刻說要幫我拍～～～

雖然這次走的路線真的很居家很簡單！！

沒有妝髮。服裝簡單準備2套（只有大概想一下！服裝基本上是拍攝當天出門前搭的）

而且本人我還一直胎動到沒什麼體力拍照！！

不過感覺這次的照片會很棒很自然~~~~

期待照片

圖為小貓用手機拍給我們看的氛圍（因為這次使用底片拍攝！完全不知道照片會長怎樣）

第一天跟多多兩人拍（爸爸在大陸要隔天才能加入）但因為多多一直覺得我穿太少羞羞臉。不願意跟我拍！導致拍攝一個多小時就結束

所以隔天爸爸回來⋯⋯我故意讓他穿尿布拍 第一這樣他就不會覺得我羞羞臉！因為他也穿尿布 第二覺得小孩穿尿布很可愛

但多多早已經戒尿了喔～～別誤會他